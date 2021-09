Rosja przedłużyła embargo na żywność do końca 2022 roku

Prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował o przedłużeniu embarga na żywność do końca 2022 roku / fot. shutterstock

Prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował, że do 2023 r. do Rosji nie będzie można wwozić żywności z państw Zachodu stosujących sankcje wobec Rosji - informuje wyborcza.biz.

W poniedziałek prezydent Rosji Władimir Putin podpisał rozporządzenie "O przedłużeniu ważności niektórych specjalnych środków ekonomicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej". Rozporządzenie to przedłuża do końca 2022 r. zakaz wwozu do Rosji żywności z państw Zachodu.

