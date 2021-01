Rafał Giza, Handlopak: to nie jest łatwy sezon dla sadowników, ani dla eksporterów

Rafał Giza / Handlopak; fot. materiały redakcji

- Zapewne wiosną za jabłka dobrej jakości będzie można osiągnąć bardziej satysfakcjonujące ceny, tylko trzeba mieć te jabłka dobrej jakości - mówi w rozmowie z sadyogrody.pl, Rafał Giza, właściciel firmy Handlopak zlokalizowanej gminie Warka.

Gdzie w obecnym sezonie trafiają jabłka z firmy Handlopak? Jakie są obecnie najpopularniejsze kierunki eksportu dla Was? Ile procent to sprzedaż krajowa, ile zagraniczna?

- Kierunki sprzedaży w naszej firmie od lat pozostają w dużej mierze te same. Z niektórymi klientami współpracujemy od kilkunastu lat. Skoro obie strony z takiej współpracy są zadowolone, to wszyscy są zainteresowani jej kontynuowaniem. Co prawda w ciągu ostatnich lat ze względu na utratę rynku rosyjskiego w związku z embargiem musieliśmy skierować swoje zainteresowanie na inne rynki, jednak staramy się kontynuować współpracę ze stałymi, sprawdzonymi partnerami. Od samego początku istnienia firmy stawialiśmy na eksport i tej zasady się trzymamy. Myślę iż ok. 95% naszych produktów wyjeżdża poza granicę kraju. Najwięcej naszego eksportu owoców i warzyw dostarczamy do państw nadbałtyckich, Białorusi, Czech, Rumunii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Egiptu.

Jak kształtują się ceny i popyt za jabłka deserowe w sezonie 2020/21?

Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba się trochę cofnąć do początku sezonu czyli wiosny 2020 roku, kiedy to w dużej części Polski wystąpiły przymrozki i wydawało się w tamtym momencie, iż jabłek będzie bardzo mało, a w niektórych sadach praktycznie wcale. Czas pokazał, iż cześć z tych przemarzniętych zawiązków jednak była silniejsza i jesienią zbiory co prawda są mniejsze, ale w ogóle są. Jakby przymrozków było mało to w późniejszym okresie także w wielu miejscach Polski wystąpiły gradobicia, które uszkodziły dużą część owoców. W związku z tymi zjawiskami pogodowymi mamy teraz sytuację, iż mało jest jabłek dobrej jakości bez uszkodzeń pomrozowych i pogradowych. Ciężko jest zatem wysortować jabłka odpowiedniej jakości tym bardziej dla wymagających klientów. Jeżeli chodzi o ceny to poza paskowanymi odmianami Gali oraz Red Princa, na które to odmiany jest duży popyt, ceny na pozostałe odmiany jabłek są raczej niezadawalające i wydawało by się, iż w roku mniejszego urodzaju ceny powinny być odpowiednio wyższe. Niestety tak jak i w Polsce w wielu innych krajach mamy do czynienia z pełnym lub częściowym lockdown’em - restauracje, hotele, szkoły są zamknięte. Także sytuacja gospodarcza oraz niepewność co do dalszego rozwoju powoduje, że wiele osób ograniczyło swoje zakupy wielu produktów, także owoców. Mamy klientów którzy m.in. zaopatrywali restauracje, hotele, szkoły, sanatoria itp. w owoce i warzywa, a w chwili obecnej ta część ich działalności nie funkcjonuje lub jest bardzo mocno ograniczona ze względu na Covid-19. Nawet jeżeli działalność gastronomiczno-hotelowa nie jest zabroniona w danym kraju to należy pamiętać, iż praktycznie nie ma turystów w hotelach oraz klientów w restauracjach, więc nie ma też zapotrzebowania na owoce. Także niepewność sytuacji związanej ze stabilnością zatrudnienia wpływa na ograniczenie wydatków i ograniczenie zakupów produktów niebędących pierwszej potrzeby. Wiele osób stara się ograniczyć wydatki i zaoszczędzić jakieś środki pieniężne, aby czuć się bezpieczniej w niepewnej sytuacji z jaką mamy do czynienia.

Czy – Twoim zdaniem – „wiosna zapłaci”? Wiele sadowników czeka z otwarciem chłodni na lepsze ceny – czy słusznie? Czy możemy spodziewać się powtórki z wiosny 2021? Co za tym przemawia?