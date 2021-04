Przybywa nowalijek na Broniszach - jakie ceny?

Na Broniszach powiększa się oferta gatunkowa polskich warzyw/ fot. shutterstock

Na Rynku Hurtowym Bronisze z dnia na dzień powiększa się oferta gatunkowa polskich warzyw. Obecnie bardzo drogie są krajowe szparagi, natomiast tańsze są krajowe pomidory malinowe. Jakie są ceny i dostępność warzyw z polskich upraw? Odpowiada Anna Kaszewiak, ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze

Na Rynku Hurtowym Bronisze krajowe szparagi mają wysoką cenę od 32 do 38 złotych za kilogram

Wzrosła cena pietruszki korzeniowej i cebuli

Nastąpił spadek ceny pomidorów malinowych - o 12,5 procenta

- Z młodych warzyw, tzw. nowalijek, dostaniemy między innymi botwinkę w cenie od 2,30 do 3,00 złotych za pęczek. Cebulka ze szczypiorkiem kosztuje od 1,85 do 2,50 za pęczek. Od kilku dni w ofercie producentów i handlowców są szparagi białe, zielone i fioletowe, cena jeszcze wysoka (początek sezonu) od 32 do 38,00 złotych za kilogram, sprzedawane w pęczkach po 500 gram - mówi w rozmowie z sadyogrody.pl Anna Kaszewiak z Rynku Hurtowego Bronisze.

Ogórki gruntowe spod osłon są w cenie od 9,00 do 11,00 złotych za kilogram. Ziemniaki są w cenie od 47 groszy do 67 groszy, średnia to 55 groszy za kilogram. Tańsze są także ogórki spod osłon, za kilogram zapłacimy od 7,00 do 8,50, przeciętna cena kilograma to 7,50 (spadek ceny o 6,25%).

- Ziemniaki są w cenie od 47 groszy do 67 groszy, średnia to 55 groszy za kilogram. Wyższe ceny notują odmiany Irga i Irys. Za kilogram Irgi zapłacimy od 70 groszy do złotówki, a za kilogram Irysa od 1 złotego do 1,50 zł- wylicza Kaszewiak.

- W zasadzie możemy powiedzieć, że zrównała się cena pomidorów malinowych i pomidorów zwykłych. Przeciętna cena kilograma to 7,00 złotych. Nastąpił spadek ceny pomidorów malinowych o około 12,5% - mówi ekspertka.

I jak dodaje wzrosła cena pietruszki korzeniowej, średnio o 5,56%, teraz za kilogram zapłacimy od 4,00 do 5,60. Zdrożała także cebula, czerwona o 11,11% i cukrowa o 14,29%. Cebula biała kosztuje od 85 groszy do 1,30 za kilogram, cukrowa i czosnkowa od 1,50 do 2,50 a czerwona od 1,70 do 2,50 za kilogram.

Szpinak kosztuje od 9,00 do 11,00 złotych za kilogram, średnia cena to 10 złotych. Rzodkiewka sprzedawana jest od 1,75 do 2,50 za pęczek. Dostępny jest także rabarbar w cenie od 8,00 do 10,00 złotych.

Ofertę sprzedaży warzyw możesz wystawić na www.gieldarolna.pl