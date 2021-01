Pora na Pola: internetowy targ poszukuje pieniędzy na rozwój

Pora na Pola zapowiada rozwój

Internetowy targ naturalnej żywności z dostawą do domu, Pora na Pola SA ma patent na spożywczy e-commerce. Gdy rynek rósł w 2020 roku w tempie dwucyfrowym, spółka zwiększyła obroty o ponad 500%. To przyspieszyło decyzję o trzeciej w historii Pora na Pola kampanii crowdfundingowej.

Emisja akcji o celu około 2,6 mln zł ma pomóc w akceleracji biznesu i przygotować spółkę na debiut na NewConnect w 2023 roku. Kampania crowdinvestingowa ruszy w I kwartale br. na platformie Crowdway.pl.

– Zrzeszamy ponad 80 sprawdzonych, polskich rolników oraz producentów najwyższej jakości żywności. Stawiamy na uczciwie prowadzone gospodarstwa, małe manufaktury, tradycyjny, naturalny produkt i tworzących go ludzi. Podpisujemy się pod każdą dostawą, która finalnie trafia do klienta – podkreśla Adrian Piwko, założyciel i prezes zarządu Pora na Pola SA.

Pora na Pola działa na pograniczu rynków e-grocery, czyli zakupów spożywczych z dostawą do domu oraz targu z żywnością ekologiczną, gdzie rolnicy ustalają własne ceny za swoje produkty. Na platformie można kupić od mięsa i ryb, przez warzywa i wypieki, po naturalne kosmetyki. Świeże wyroby spółka dostarcza dwa razy w tygodniu do domów klientów w całej Polsce.

W 2020 roku firma zrealizowała około 10 tysięcy zamówień i dostarczyła ponad 165 tysięcy produktów do domów polskich konsumentów. Przychody Pora na Pola SA przekroczyły 2,5 mln zł. Spółka jest obecnie w trakcie procesów inwestycyjnych, które zostały zaplanowane do końca 2022 roku. Zarząd spodziewa się osiągnięcia rentowności na poziomie EBITDA do końca 2023 roku.

Spółka Pora na Pola jest już znana w środowisku inwestorów społecznościowych. Wiosną 2019 oraz rok później przeprowadziła dwie emisje crowdfundingowe na platformie Beesfund. Łącznie od około 1000 nowych akcjonariuszy pozyskała ponad 1,16 mln zł. Ponadto, w 2020 roku otrzymała dofinansowanie z UE na kwotę blisko 0,5 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

– W ubiegłym roku nasze obroty wzrosły ponad sześciokrotnie i dzięki temu możemy przejść do realizacji kolejnych etapów strategii szybciej niż zakładaliśmy do tej pory. Podczas ostatniej emisji wszystkie akcje zostały objęte przed planowanym terminem. Dlatego liczymy ponownie na społeczność crowdfundingową – powiedział Adrian Piwko.

Prezes Pora na Pola SA zapowiedział nową emisję crowdfundingową o celu kwotowym ok. 2,6 mln zł, która będzie promowana na Crowdway.pl. – Przez tę emisję akcji chcemy pozyskać środki na inwestycje w obszarze usprawnienia dostaw, automatyzacji oraz rozwoju oferty biznesowej. Start kampanii planujemy jeszcze w I kwartale, ale już teraz zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami o naszym biznesie, które prezentujemy na platformie – dodał prezes Pora na Pola SA. Według założonej strategii rozwoju, spółka planuje debiut na NewConnect w 2023 roku.