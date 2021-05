Ponad 100 zł za kg malin - to zapowiedź drogiego sezonu?

Drogie importowane maliny - ten sezon będzie drogi?/ fot. unsplash

Czytelniczka serwisu money.pl kupiła maliny po 112 zł za kilogram, za 125 gramów zapłaciła 14 zł. W pudełku były 22 maliny. W tym roku nie ma co liczyć na niższe ceny? - Analityk Credit Agricole uspokaja: Przez cały sezon tak nie będzie, to jeszcze nie czas na maliny.

- We Francji tegoroczna produkcja wina szacowana jest na poziomie około 30 proc. niższym niż przed rokiem, przymrozki wyrządziły takie straty. Podobnie jest w Hiszpanii, Portugalii czy Włoszech. Tam też jest drożej, więc i u nas jest drożej, a do tego dochodzą koszty transportu. Jest drogo, ale nie dziwi mnie ta cena, to jeszcze nie sezon na maliny, na pewno ceny się obniżą - dodał Jakub Olipra.