Polacy nie kupują importowanych borówek; fot. unsplash.com

Na polskim rynku dostawy borówek importowanych w okresie zimowym są zazwyczaj bardzo nieduże. W styczniu i lutym importowane jagody sprowadzane są z półkuli południowej, a głównymi dostawcami importowanych jagód na polski rynek w tym okresie są Peru i Chile - czytamy na east-fruit.com.

Ponieważ import borówki jest stosunkowo drogi zimą, więc popyt w tym segmencie nie jest duży, import jest niewielki. W tym sezonie problem został zaostrzony przez pandemię, ponieważ wzrosły koszty zbioru i transportu jagód. Ponadto na sytuacje wpływa zamknięcie sektora hotelarskiego w Europie, który zimą jest zwykle ważnym konsumentem importowanych borówek.

Co roku na przełomie lutego i marca zachodzą istotne zmiany na rynku borówki importowanej. Import z krajów półkuli południowej kończy się, a potem tańsze borówki z Maroka, a w marcu z Hiszpanii zaczynają wchodzić na polski rynek.

Jednak to przejście będzie trudne w tym sezonie. Oferta z Chile może się skończyć wcześniej niż zwykle, a oferty tańszych jagód z Maroka i Hiszpanii zostaną przesunięte ze względu na mroźną zimę. Wystąpi niedobór podaży borówki na rynku europejskim, co najprawdopodobniej doprowadzi do wzrostu cen sprzedaży borówki, w tym w Polsce.

A jakie obecnie są ceny? W gazetce promocyjnej sieci Biedronka obowiązującej od od 8 do 10 lutego cena za opakowanie 125 g wynosi 3,99 zł (6,99 zł w ofercie regularnej).

