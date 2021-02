Plantatorzy mogą już sami zgłaszać się do Biedronki. Jakie są wymagania?

Biedronka zmienia strategię związaną z dostawami owoców i warzyw i stawia na współpracę z małymi, lokalnymi producentami. 1 lutego br. uruchomiła specjalny formularz zgłoszeniowy dla rolników. Zgłoszenia trafią bezpośrednio do kupców odpowiedzialnych za tę kategorię.

Biedronka zapewnia w komunikacie dla prasy, że stawia na współpracę z lokalnymi polskimi producentami warzyw i owoców. Będą oni mogli dostarczać produkty do najbliższego im centrum dystrybucyjnego Biedronki.

To działanie strategiczne będzie możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu nowej struktury w dziale zakupów. Z początkiem roku Biedronka wprowadza nowe stanowiska – lokalnych kupców warzyw i owoców. Ich zadaniem będzie nawiązywanie współpracy z mniejszymi producentami warzyw i owoców. Kupcy wyruszą w Polskę, będą odwiedzać gospodarstwa, a także giełdy rolne, by poszukiwać nowych partnerów w postaci m.in. małych rodzinnych gospodarstw rolnych. Dlatego też docelowo Biedronka umożliwi rolnikom indywidualnym rozliczanie się za pomocą faktur RR.

Aby wejść do Biedronki trzeba wypełnić formularz zamieszczony na stronie internetowej sieci. Są w nim podstawowe pytania danych kontaktowych oraz pytania o NIP i sposób rozliczenia VAT (rolnik ryczałtowy lub VAT ogólny). Brak jest jakichkolwiek instrukcji dotyczących wymogów sieci. Za to widnieje komunikat: "Od 25 lat naszą strategią jest współpraca z polskimi producentami świeżych warzyw i owoców wysokiej jakości. Chcemy aby naszymi dostawcami mogli zostać również mniejsi, lokalni producenci, którzy nie operują w skali całego kraju. Wypełnij formularz, abyśmy mogli poznać Twoją ofertę."

Jeszcze styczniu redakcja SadyOgrody.pl wysłała do biura prasowego Biedronki prośbę o przesłanie wytycznych i standardów dla lokalnych dostawców owoców i warzyw. Niestety - mimo licznych przypomnień - nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

W styczniowym komunikacie napisano jedynie, że:

"Sieć zaadoptuje proces audytów, które są niezbędne do rozpoczęcia współpracy, by ułatwić nawiązanie współpracy. Rolnik nie będzie musiał posiadać profesjonalnej floty transportowej, czy zautomatyzowanej linii do pakowania. Jednak, jak zawsze w Biedronce, dokładnie będzie kontrolowana jakość oferowanych produktów. Lokalni, kupcy będą nie tylko partnerami biznesowymi, ale znając lokalne uwarunkowania, smaki i sposoby uprawy będą wspierać rozwój produkcji i poprawę jakości."

Dodano, że pierwsze efekty nowego rozwiązania w postaci lokalnej oferty jabłek, ziemniaków, czy pomidorów będą widoczne w sklepach sieci Biedronka od wiosny br. W 2020 roku ze wszystkich uprawianych na terenie Polski warzyw i owoców, które sprzedała sieć Biedronka, ponad 70% warzyw i owoców pochodziło bezpośrednio od producentów, a nie pośredników.