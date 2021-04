Obostrzenia przedłużone. Co z popytem na owoce i warzywa?

Lockdown a popyt na owoce i warzywa?; fot. unsplash.com

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 25 kwietnia. Hotele i miejsca noclegowe mają zostać otwarte najwcześniej po majówce, czyli po 3 maja.

Wczoraj odnotowano 21 283 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem.

Tak dla żłobków, nie dla hoteli

W związku z tym minister zdrowia zapowiedział, że obostrzenia przedłużone zostaną o tydzień. Są jednak wyjątki - od poniedziałku 19 kwietnia dzieci mogą wrócić do żłobków i przedszkoli. Rząd przywrócił też możliwość uprawiania sportu na świeżym powietrzu.

Wszystkie pozostałe regulacje i restrykcje będą obowiązywały do niedzieli 25 kwietnia.

Jest też fatalna wiadomość dla planujących majówkę. - Żeby nie było wątpliwości dotyczących majówki, przedłużamy do 3 maja restrykcje dotyczące hoteli i obiektów noclegowych - dodał minister Niedzielski.

Co z zapasami jabłek?

WAPA podaje, że na dzień 1 marca br. w polskich chłodniach znajdowało się 837 tys. ton jabłek. W analogicznym okresie ubiegłego roku stany magazynowe były na poziomie 472 tys. ton.

Wiosna to czas, kiedy sadownicy co roku aktywnie sprzedają zapasy jabłek. W tym roku popyt jest zmniejszony - owoców nie kupują szkoły, gastronomia, hotele czy nawet cukiernie. Nie odbywają się imprezy okolicznościowe - wesela, przyjęcia. Podobna sytuacja jest w eksporcie - brak ruchu turystycznego nie sprzyja sprzedaży do tych regionów polskich jabłek.

Na problemy z brakiem popytu skarżą się także producenci innych owoców i warzyw, choćby ziemniaków.

Z drugiej strony - ubiegłoroczny lockdown wpłynął na zainteresowanie owcami i warzywami w miesiącach późnowiosennych. Czy i tak będzie w tym roku? Czy jabłko ponownie stanie się symbolem odporności?

