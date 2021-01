Niższy popyt na polskie jabłka, satysfakcjonujące ceny. Czy wzrosną?

Niższy popyt na polskie jabłka, satysfakcjonujące ceny; fot. shutterstock.com

Jak tłumaczy Jakub Krawczyk z konsorcjum Appolonia, polskie jabłka wypełniają luki pozostawione przez niższą produkcję w Holandii i Belgii. Popyt był ogólnie stosunkowo niski, ale dzięki solidnym umowom z supermarketami, jak dotąd był to stabilny sezon - czytamy na Freshplaza.com.

Jak mówi Jakub Krawczyk, menadżer eksportu Appolonii, umowy z supermarketami zapewniły konsorcjum stabilność.

- Nasze konsorcjum łączy możliwości produkcyjne wielu pakowalni i stosuje zróżnicowaną strategię sprzedaży dla różnych regionów, do których eksportujemy nasze produkty. Podpisaliśmy umowy z wieloma sieciami supermarketów, a także innymi podmiotami, na całoroczne dostawy polskich jabłek. To daje nam gwarancję stabilności. Z naszego doświadczenia wiemy, że każdy sezon jest inny i zawsze są przypadkowe regiony, z których w danym sezonie płyną zamówienia. Dlatego tak ważne jest rozproszenie klientów na całym świecie - mówi na łamach Freshplaza.com.

Chociaż produkcja jabłek w Polsce rośnie z każdym rokiem, to od pogody zależy, jak duża część tej produkcji zostanie zagospodarowana przez dystrybutorów. Jakub Krawczyk twierdzi, że mróz i grad co roku mocno wpływają na plony w Polsce.

- Największym wyzwaniem dla nas jako producenta jest zwiększenie produkcji jabłek w Polsce. Z każdym rokiem areał rośnie wraz z ilością jabłek wyższej jakości. Gdybyśmy przeżyli sezon bez problemów pogodowych, znaleźlibyśmy się w innej trudnej sytuacji, w której Polska miałaby nagle 6 milionów ton jabłek w jednym sezonie- dodaje.

Jego zdaniem, popyt na jabłka ogólnie spadł, zwłaszcza w krajach, w których z powodu pandemii prawie nie ma turystyki. Regiony takie jak Egipt importują obecnie minimalne ilości jabłek. Ponadto sytuacja związana z Brexitem w Wielkiej Brytanii i pogodą w Hiszpanii całkowicie zablokowała sprzedaż w tych regionach na jakiś czas.

- W regionach, w których obecnie występuje mniej turystyki, takich jak Egipt, który importuje dość dużą część naszej produkcji, zaobserwowaliśmy spadek sprzedaży do minimalnego poziomu. Ponieważ jednak w tym sezonie produkcja jabłek była mniejsza w Holandii i Belgii, byliśmy w stanie dostarczyć tym krajom większe ilości pierwszorzędnych jabłek, takich jak Jonagold, Jonagored i Red Jonaprince, do przepakowania i jabłek do obierania / przetwarzania, przeważnie w pojemnikach 300 kg - dodaje Krawczyk.

Ceny jabłek znacznie wzrosły w porównaniu do dwóch lat temu. Krawczyk odnotował w ubiegłym roku szczególnie wysokie ceny. W tym roku ceny są niższe niż wtedy, ale nadal stosunkowo wysokie.

- W poprzednim sezonie obserwowaliśmy niezwykle wysokie ceny, głównie z powodu niższej produkcji i koronawirusa w drugiej połowie sezonu. W tym sezonie ceny również na starcie były na wysokim poziomie. Nasza cena sprzedaży jest obecnie zbliżona do włoskich jabłek. Oczekuję, że cena pozostanie taka sama lub nawet trochę wzrośnie, aby pokryć dodatkowe koszty przechowywania - mówi.

