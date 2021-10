Nie ma eksportu polskich jabłek do Chin ?

Polskie jabłka od dwóch lat nie trafiają na rynek Chiński. /fot. shutterstock.com

Polskie jabłka od dwóch lat nie trafiają na rynek Chiński. Według danych GUS eksportu do Chin nie ma, pomimo wielu działań, jakie zostały podjęte na rzecz sprzedaży naszych jabłek do tego kraju.

Jak podaje Farmer.pl, z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że w 2014 roku z Polski do Chin wysłane zostało 504 kg świeżych jabłek (kod CN 08081080) za kwotę 3261 zł. W następnym roku wyeksportowane zostało 1196 kg jabłek o wartości 3694 zł.

Już w 2016 roku eksport wzrósł do 262 ton 500 kg, zaś wartość tego była na poziomie 899 682 zł. Z kolei w 2017 roku – jak dotąd najlepszym roku – do Chin wyeksportowaliśmy 808 ton 972 kg świeżych jabłek o wartości 2 612 269 zł. Wyniku z tego roku w następnych latach, ani nie udało się utrzymać, ani poprawić w górę. W 2018 roku sprzedaliśmy do Państwa Środka 560 ton 556 kg o wartości 1 326 576 zł, a w 2019 roku było to 217 ton 50 kg o wartości 614 790 zł.

Od dwóch lat z Polski do Chin nie było sprzedaży świeżych jabłek

W 2020 roku i 2021 roku nie wyeksportowaliśmy nawet kilograma jabłek. Na pocieszenie można powiedzieć, że przed 2014 rokiem (w latach 2011-2013) eksport świeżych jabłek do Chin był na poziomie zero.

Należy podkreślić, że i w 2017 roku jak w 2021 roku chiński rynek był i jest tak samo trudny i wymagający. Przez te cztery lata poziom konkurowania na chińskim rynku nie osłabił się, a wręcz zaostrzył. Chiny są mocne w jabłkach, podobnie jak Polska. Oba kraje wszak to światowa czołówka.

