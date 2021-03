Jak kształtuje się sytuacja na rynku warzyw?

W jakich gatunkach warzyw nastąpiły wzrosty cen/ fot. unsplash; materiały redakcji

Mniejsza dostępność niektórych warzyw w przechowalniach oddziałuje na wzrost cen. W jakich gatunkach nastąpiły wzrosty i jakiej sytuacji można spodziewać się z początkiem wiosny? - zapytaliśmy dr Pawła Kracińskiego, z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej -PIB w Warszawie.

Jak kształtuje się sytuacja na rynku cebuli?

Trwający sezon, jak kilka ostatnich, ze względu na przebieg warunków pogodowych, nie był łatwy dla plantatorów cebuli. Trudności z przechowywaniem warzyw były dość powszechne. Znaczna część warzyw trafiła do obierania po niskich (0,10-0,20 zł/kg) cenach ze względu na jakość. Ceny wyższej jakości cebuli do przetwórstwa wynosiły 0,40-0,60 zł/kg. Ceny cebuli obranej wynoszą od 0,80 zł/kg w punktach skupu do 1,10 zł/kg (loco zakład) w chłodniach. Cebula przeznaczona na rynek świeży tj. obcięta, skalibrowana oraz zapakowana w worki zbiorcze wycenia się najczęściej na 0,60-0,80. W najbliższych tygodniach na rynek trafiać będą ostatnie partie średniej jakości towaru z przechowalni, a potem ceny cebuli wysokiej jakości przeznaczanej na rynek świeży powinny wzrosnąć.

Na rynku kapustnych dominują wzrosty cen, jaka jest tego przyczyna?

Tak. W odniesieniu do większości asortymentu kapustnych obserwuje się w ostatnich tygodniach spadek dostaw. Przekłada się to na wzrosty cen. Obecne stawki za kapustę białą przeznaczoną na rynek świeży to 0,70-0,80 zł/kg, podczas gdy jeszcze kilka tygodniu temu obowiązujące ceny były o 0,20-0,30 zł/kg niższe. Kapusta czerwona przeznaczana na rynek świeży wyceniana jest na 0,90-1,00 zł/kg. W przypadku kapusty pekińskiej widać już lokalnie braki na rynku. Średnie ceny główek pekinki to 2,00 zł/kg. Podane ceny dotyczą warzyw spełniających wymagania jakościowe i po przygotowaniu zgodnie z wymaganiami odbiorców.

Czy na rynku korzeniowych również widoczne są przedwiosenne wzrosty cen?

Na rynku warzyw korzeniowych sytuacja jest bardziej zróżnicowana gatunkowo.

Przykładowo ceny pietruszki wzrosły. Wzrost stawek obserwowano już od fali mrozów. Obecnie można otrzymać za skalibrowane i umytą pietruszkę średnio 3,50 zł/kg. Ceny są znacząco wyższe niż na początku sezonu, ale daleko im do rekordowo wysokich stawek z poprzednich sezonów, gdy pietruszka była towarem luksusowym.

Wzrosły też ceny marchwi, co można powiązać ze zmniejszającą się podażą. Trudności w czasie mokrych zbiorów zmniejszyły zdolność przechowalniczą korzeni, co przekłada się na dostępność marchwi obecnie. Ceny oferowane za korzenie przygotowane na rynek świeży wynoszą najczęściej 0,90-1,20 zł/kg. Marchew do przetwórstwa wyceniana jest natomiast na 0,30-0,50 zł.

Dziękuję za rozmowę!

Warzywa - sprawdź oferty kupna/ sprzedaży na Giełda Rolna!