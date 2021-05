Na Bronisze trafiają pierwsze dostawy fasolki szparagowej spod osłon

Bronisze: Pierwsza krajowa fasolka szparagowa spod osłon w cenie 50-60 zł/kg/ fot. shutterstock.com

Mimo chłodnej wiosny na rynek w Broniszach przybywa krajowych warzyw. Dostępne są już kalafiory, a także pierwsza fasolka szparagowa spod osłon, ale jej cena jest jeszcze wysoka.

Na Rynku Hurtowym Bronisze przybywa krajowych warzyw

W sprzedaży pojawiła się fasolka szparagowa spod osłon w cenie 50-60 złotych za kilogram

Na Broniszach ogórki gruntowe są w cenie od 5,00 do 6,50 za kilogram; z kolei ogórki spod osłon kosztują od 4,00 do 5,50 za kilogram

- Mimo chłodnej wiosny przybywa nam warzyw typowych dla obecnej pory roku, które są chętnie kupowane. Botwina jest w cenie od 2,00 do 3,00 złotych za pęczek. Pojawiła się pierwsza fasolka szparagowa, oczywiście spod osłon. Cena jeszcze wysoka, od 50,00 do 60,00 złotych za kilogram. Są polskie kalafiory w cenie od 5,00 do 7,50 za sztukę, kalarepka od 2,00 do 2,75 za sztukę - mówi serwisowi sadyogrody.pl Anna Kaszewiak, ekspertka ds. promocji i komunikacji z Rynku Bronisze.

Cebula biała kosztuje od 0,85 groszy do 1,30 za kilogram, czerwona od 1,70 do 2,50 za kilogram a cukrowa i czosnkowa od 1,50 do 2,50 za kilogram. Cebula ze szczypiorkiem jest w cenie od 1,85 do 2,50 za pęczek. Za chrzan zapłacimy od 9,00 do 11,00 złotych za kilogram. Cykoria kosztuje od 6,00 do 9,60 za kilogram.

- Kapusta biała młoda sprzedawana na sztuki kosztuje od 5,00 do 6,50 za główkę. Kapusta czerwona kosztuje od 0,90 groszy do 1,20 za kilogram. Staniała kapusta pekińska, średnio o 8,33%, aktualnie kosztuje od 4,50 do 6,50 za kilogram. Marchew jest w cenie od 1,50 do 1,80 za kilogram, a marchew premium od 1,60 do 2,00 złotych za kilogram - wymienia ekspertka Rynku Bronisze.

Ogórki gruntowe są w cenie od 5,00 do 6,50 za kilogram. Ogórki spod osłon kosztują od 4,00 do 5,50 za kilogram. Pieczarki kosztują od 6,50 do 8,00 złotych za kilogram. Pomidory malinowe są w cenie od 5,00 do 6,66 za kilogram, w ostatnich dniach minimalny wzrost ceny o 3 procent. Natomiast pomidory zwykłe są w cenie od 4,20 do 5,50 za kilogram.

- Cały czas wysoka cena porów, cena od 6,00 do 10,00 złotych za kilogram. Spadek ceny notują szparagi i rabarbar. Za kilogram rabarbaru zapłacimy około 7,50 złotego. Cena szparagów spadła o prawie 9 procent, ale kilogram kosztuje jeszcze ponad 30 złotych (32 zł/kg). Rzodkiewka podrożała, za pęczek zapłacimy od 1,00 do 1,50, przeciętna cena to 1,30 zł-zauważa Anna Kaszewiak.

Ziemniaki są w cenie od 0,40 groszy do 0,50 groszy. Wyższą cenę notuje Irga i Irys. Za kilogram Irgi zapłacimy od 0,55 groszy do złotówki, a za kilogram Irysa od złotówki do 1,50, przeciętna cena to 1,20 za kilogram.

Chcesz sprzedać swoje warzywa ? Dodaj ogłoszenie w serwisie Giełda Rolna!