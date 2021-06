Na Bronisze trafia bób z krajowych upraw. Cena wysoka- 42 zł/kg

fot. shutterstock.com

Na Rynku Hurtowym Bronisze oferta polskich producentów warzyw jest już bogata asortymentowo. W sprzedaży pojawiły się pierwsze partie bobu z krajowych upraw w cenie od 38,00 do 42,00 zł za kilogram.

Tanieje fasolka szparagowa, krajowe kalafiory i młoda kapusta

Drożeją pomidory zwykłe i malinowe

- W ofercie polskich sprzedawców pojawiły się pierwsze partie bobu w cenie od 38,00 do 42,00 złotego za kilogram. Cena jest jeszcze wysoka, ale jest to dopiero początek sezonu la tego warzywa - informuje nas Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze.

Z każdym tygodniem tanieje polska fasolka szparagowa. Jej ceny zaczynały się od 60 zł za kilogram. Aktualnie ceny są znacznie niższe.

- Niższą cenę notuje fasolka szparagowa, jest to spadek o 10% względem ubiegłego tygodnia. Teraz zapłacimy za kilogram od 32,00 do 40,00 złotych.

Tańsze są także kalafiory i młoda kapusta biała

- Kalafiory są w cenie od 4,00 do 5,00 zł za sztukę, jest to spadek ceny o ponad 18 procent, a kapusta młoda kosztuje od 2,50 do 3,50 zł za sztukę - tu spadek ceny o 20 proc. Ogórki gruntowe kosztują od 3,50 do 4,50 zł za kilogram (spadek o 20%). Staniała także cukinia, teraz za kilogram zapłacimy o 25 procent mniej- od 4,00 do 5,50 zł- wskazuje Anna Kaszewiak.

Oprócz spadków cen, niektóre warzywa drożeją

- Ogórki spod osłon krótkie są w cenie od 3,20 do 4,00 zł za kilogram. Względem ostatnich notowań jest to wzrost ceny o 22 procent. Podrożały także pomidory zwykłe i malinowe. Malinowe o 16,5 procenta, a zwykłe o 22 proc. Za kilogram malinowych teraz zapłacimy od 3,50 do 5,00 złotych, a zwykłych od 3,00 do 4,00 zł - mówi Kaszewiak.

Pozostałe warzywa utrzymują stabilny poziom cenowy

- Botwinka kosztuje od 2,00 do 2,75 za pęczek. Cebula ze szczypiorkiem kosztuje około 1,85 zł za pęczek. Pietruszka korzeniowa (stara) kosztuje od 9,00 do 12,00 złotych za kilogram. Szparagi są w cenie od 7,00 do 12,00 zł za kilogram. Szpinak kosztuje od 5,00 do 7,00 zł za kilogram - wylicza ekspertka Rynku Bronisze i dodaje:

- Ziemniaki młode są w cenie od 3,00 do 4,50 zł za kilogram, odmiana IRGA trochę droższa od 3,50 do 5,00 zł za kilogram. Ziemniaki stare spadek ceny o 14,2procent- kilogram kosztuje od 52 groszy do 80 groszy, odmiana IRGA od 60 groszy do 75 groszy za kilogram.