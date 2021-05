Na Broniszach dużo warzyw z importu - jakie ceny?

Bronisze: bakłażan, brokuł i papryka dominują w ofercie warzyw importowanych/ fot. shutterstock.com

Na Rynku Hurtowym w Broniszach jest duży wybór warzyw z importu. W ofercie sprzedawców szczególnie dominują bakłażany, brokuły, papryka czy cukinia. Jak informuje nas Anna Kaszewiak, ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze wysoką cenę w szczególności notują brokuły, natomiast staniały importowane kalafiory.

Na Rynku Hurtowym w Broniszach szczególnym popytem cieszą się importowane brokuły, papryka, bakłażan a także cukinia.

Wysoką cenę notują brokuły, natomiast staniały importowane kalafiory.

Minimalnie staniała papryka kolorowa (żółta i czerwona).

- Bakłażany dostaniemy w cenie od 4,20 do 5,00 złotych za kilogram. Bataty są w cenie od 6,35 do 8,00 złotych za kilogram. Brokuły zanotowały wzrost ceny o 4,71%, aktualnie za kilogram zapłacimy od 6,75 do 7,50. Cukinia kosztuje od 3,95 do 4,50, średnia cena to 4,30 zł - informuje Anna Kaszewiak, ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze.

- Notujemy minimalny spadek ceny za paprykę kolorową (żółta i czerwona) o 3,12%, obecnie kilogram kolorowej papryki kosztuje od 13,00 do 16,00 złotych, papryka zielona tu notujemy wzrost ceny średnio 5,56%, średnia cena zielonej papryki to 10,00 złotych za kilogram - dodaje.

Czosnek z importu jest w cenie od 9,00 do 13,00 złotych za kilogram. Kalafiory nieco staniały.

- Jeszcze dwa tygodnie temu kosztowały ok. 10 zł za sztukę. Obecnie są w cenie od 7,50 do 8,50 za sztukę- podaje Kaszewiak.

Kalarepka od 1,90 do 2,20 za sztukę. Kapusta biała kosztuje od 1,75 do 2,00 złotych za kilogram. Marchew jest w cenie od 1,60 do 3,00 złotych za kilogram, średnia cena kilograma to 2,00 złote.

- Pomidory koktajlowe są w cenie od 9,50 do 11,00 złotych. Tu spadek ceny średnio o 16 procent. Ziemniaki z importu są w cenie od 78 groszy do 1,00 złotego za kilogram, natomiast młode ziemniaki z importu są w cenie od 1,90 do 2,75 zł za kilogram -mówi nam Anna Kaszewiak.

Seler naciowy kosztuje od 2,75 za sztukę do 3,00 , przeciętna cena to 2,85.

Sałata lodowa kosztuje od 4,50 do 5,50 za główkę, przeciętna cena to 5 złotych.





