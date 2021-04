Mazowieckie: Jakie ceny i popyt jabłek na sortowanie?

fot. shutterstock.com

Ceny jabłek na sortowanie w regionie wareckim utrzymują się na stabilnym poziomie, jednak z rynku docierają bardzo sprzeczne informacje na temat dynamiki eksportu.

W handlu zagranicznym jabłkami panuje rozdźwięk. Jedni eksporterzy mówią o kompletnym spadku eksportu i przestoju. Mówią przy tym, że wysyłki np. do Egiptu potrwają jeszcze maksymalnie miesiąc. Inni o tym, że handel jest na dobrym poziomie, a polskie jabłka są w wysokim popycie i sezon jabłkowy jeszcze się nie skończył. Pisaliśmy o tym w artykule: Marzec był dobry w handlu polskimi jabłkami.

Fakt jest taki, że ceny oferowane polskim sadownikom są stabilne, ale miejscami niestety, przedstawiciele sortowni obniżyli ceny i zapowiadają kolejne spadki zaraz po świętach.

Szampion i Jonagored są w tej samej cenie 1,40 -1,30 zł/kg za kaliber 7-9 i 0,80 zł za rozmiar 6,5-7. Ceny za te odmiany od długiego już czasu nie zmieniają się.

W rejonie Warki lekko, bo jedynie o 0,10 zł, czyli do 1,50 zł podskoczyły ceny za Ligola, jednak nie we wszystkich podmiotach handlowych. Generalnie ceny Ligola wynoszą 1,40 zł za kaliber 7-9 i 0,70 zł za rozmiar 6,5-7.

Idareda sprzedać można maksymalnie za 1,10 zł w rozmiarze od 7 do 9 i 0,80 zł za drobne owoce. Gloster kupowany jest maksymalnie za 1 zł w standardowym kalibrze, drobne owoce wyceniane są od 0,70 do maksymalnie 0,80 zł za kilogram. Niektóre podmioty oferują nawet jedynie 0,60 zł za kilogram.

W rejonie Warki stabilne ceny utrzymują się dla Prince 1,50 za kaliber od 7 do 9 i 0,90 zł za drobne jabłko. Natomiast wiele podmiotów informuje o niższej cenie- nawet 1,30 zł/kg za tą odmianę.

Gala Must osiąga zróżnicowane przedziały w zależności od regionu i jakości od 1,40 zł do 1,70 zł za kaliber 7-9 i 0,90 zł do 1,20 zł za drobne w rozmiarze 6,5-7. Red Chief od 1,50 zł do 1,80 zł i za kaliber 6,5-7 od 0,80 zł do 1,20 zł za kilogram.

Ceny za Golden Deliciousa także na stabilnym poziomie. W większości oferowana cena wynosi 1,70- 1,80 zł za kilogram owoców w kalibrze od 7 do 9. Oraz 1,10-1,20 zł za drobne w rozmiarze 6,5-7.

Gala paskowana maksymalnie kupowana jest za 2,10 zł, w większości jednak funkcjonuje cena 2 zł za rozmiar od 7do 9. Po 1,60 zł sortownie płacą za kaliber 6,5-7, drobna Gala w rozmiarze 6-6,5 kupowana jest za 1,20 zł i za 1zł kupowane są owoce w rozmiarze od 5,5 do 5.

