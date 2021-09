Maliszewski: System pozwala dominować sieciom handlowym. To patologia! (video)

Dochodzi do drastycznych załamań cenowych wśród dostawców. Sadownik otrzymuje nierzadko mniej niż 1/4 ceny, za którą konsument kupuje jabłka - mówił podczas protestu Mirosław Maliszewski, prezes ZSRP / fot. sadyogrody.pl

System pozwala dominować sieciom handlowym, na tym rynku. Dochodzi do drastycznych załamań cenowych wśród dostawców. Sadownik otrzymuje nierzadko mniej niż 1/4 ceny, za którą konsument kupuje jabłka. To jest sytuacja patologiczna, niezgodna z prawem. Dochodzi do wykorzystywania pozycji monopolistycznej na rynku, do osiągania nadmiernych korzyści - mówi Mirosław Maliszewski prezes Związku Sadowników RP.

Sadownicy protestowali wczoraj (14.09) pod sklepem sieci Biedronka w Warszawie. Wskazywali na patologie w handlu jabłkami, które niszczą polskie gospodarstwa sadownicze.