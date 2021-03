Maliszewski: Sprzedaż jabłek na rynki zagraniczne będzie rosła (wideo)

Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP/ fot. PTWP

- Będziemy odnotowywać wzrosty sprzedaży na rynek eksportowy. Podsumowując zbiory jabłek w Polsce jesienią, ale także obserwując sytuację w innych krajach, widzieliśmy wyraźnie, że praktycznie we wszystkich krajach w całej UE i półkuli północnej zbiory były zdecydowanie mniejsze niż w roku ubiegłym. To wskazywało, że może to być rok dobrych, atrakcyjnych cen i szybkiego pozbywania się stanów magazynowych - mówi serwisowi sadyogrody.pl Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.





- Od czasu rosyjskiego embarga zmieniliśmy kierunek naszego eksportu. Podstawowym rynkiem, gdzie sprzedajemy najwięcej jabłek jest Egipt. Przypomnę, że kilka lat temu przeprowadziliśmy w Egipcie bardzo dużą akcję promocyjną pokazującą polskie jabłka. Egipt jest dla nas otwarty i stabilny. Średnio eksportujemy na ten rynek kilkanaście tysięcy ton jabłek w ujęciu miesięcznym. Mamy też możliwość porównywania do poprzednich sezonów. Sprzedaż na rynek Egiptu spada dopiero w miesiącach późnowiosennych maj-czerwiec. Myślę, że do tego czasu zapotrzebowanie na polskie jabłka się nie zmieni - mówi Mirosław Maliszewski.

- Zmienia się natomiast sytuacja na rynku wschodnim. Wzmacnia się eksport na rynek Białorusi, być może dlatego, że zapasy tamtejszych jabłek w chłodniach się już skończyły. W innych krajach jak Mołdawia, Rosja zapasy również się zmniejszyły. W najbliższych miesiącach można się spodziewać wzrostu sprzedaży jabłek - dodaje.

- Widzimy też umiarkowane, ale nadal istniejące zapotrzebowanie na jabłka ze strony niektórych krajów UE - rynku niemieckiego, ale zwłaszcza Europy Południowej. Węgry i Bułgaria kupują dość dużo jabłek z Polski, więcej niż w poprzednich latach - mówi.

I zaznacza, że na rynkach zagranicznych widać spore zainteresowanie polskimi jabłkami. - Nic nie wskazuje, aby zainteresowanie miało się zmienić. Oczywiście wszyscy obserwują w Europie co zrobią Włosi. W roku ubiegłym kraj ten był bardzo mocno dotknięty koronawirusem, stąd było mniejsze zainteresowanie jabłkami. Włochom zostały duże stany magazynowe. W tym roku każdy się zastanawia czy Włosi uprzedzą wszystkich - mówi Mirosław Maliszewski.

