Lidl rusza z promocją polskiej gruszki - 2,99 zł/kg

Lidl Polska rozpoczyna promocję polskiej gruszki/ fot. materiały redakcji

Pierwsze gruszki z tegorocznych zbiorów są już dostępne na rynku. Lidl Polska rozpoczyna promocję polskiej gruszki. Już od czwartku, 30.09, odmiana Konferencja pojawi się we wszystkich sklepach sieci w dużych skrzyniach, w promocyjnej cenie 2,99 zł/ kg.

Owoce sprzedawane będą w 300-kilogramowych skrzyniach, których sadownicy używają w swojej codziennej pracy oraz podczas magazynowania. Dzięki temu klient będzie miał dostęp do świeżych, polskich owoców „prosto z drzewa”, niekiedy z gałązkami. Natomiast sadownik zapewni produkt w łatwy sposób, bez dodatkowych czynności, oszczędzając koszty i czas. Wszystkie gruszki dostępne w sklepach Lidl Polska pochodzą z polskich sadów – posiadają oznaczenie „Produkt polski”.

Owoce sprzedawane w skrzyniach pojawiły się w sklepach Lidl Polska po raz pierwszy w zeszłym sezonie. Sieć podaje, że sprzedaż została bardzo pozytywnie odebrana przez klientów.

- Taki sposób pakowania pozwala na mniejsze zużycie papieru, ponieważ skrzynie są wielokrotnego użytku. Co więcej, jest to działanie wspierające zero waste. Gruszki mogą wyglądać nieperfekcyjnie, są niesortowane, niekiedy z elementami liści i gałązek, ale w pełni wartościowe i pyszne, dlatego warto wspierać ich konsumpcję - informuje Lidl.