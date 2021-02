Lidl chce wspierać rolników oferując ziemniaki na frytki; fot. materiały prasowe / shutterstock.com

W związku z nadwyżką produkcji ziemniaków w 2020 roku oraz z pojawiającymi się trudnościami w ich rozprowadzaniu do hoteli czy gastronomii, Lidl Polska postanowił rozszerzyć swoją ofertę Ryneczku Lidla o nowość – ziemniaki na frytki tak, aby wspomóc polskich producentów. Produkt jest dostępny w cenie 4,99 zł/2 kg/opak.

We wszystkich sklepach Lidl Polska znajdziemy nowość – specjalnie wyselekcjonowane ziemniaki, przeznaczone na frytki. Charakteryzują się większym, podłużnym kształtem, odpowiednią twardością i smakiem. Z tych samych odmian korzystają producenci frytek. Produkt jest dostępny w cenie 4,99 zł/2 kg/opak. Nowość w ofercie Lidla to przede wszystkim wsparcie dla producentów, którzy aktualnie borykają się z nadwyżką warzyw w związku z ograniczeniem zbytu na rynku HoReCa. Kreatywne wykorzystanie wybranych odmian ziemniaków może pomóc rolnikom.

Działając w duchu zero waste Lidl niedawno odkupił od Pana Mieczysława Miszczaka, właściciela gospodarstwa rolnego w Węglewicach Kolonii w (woj. łódzkie) niedoskonałe buraki, które miały trafić do kosza z uwagi na swój kształt. Nieperfekcyjne warzywa pojawiły się w sklepach Lidl w całej Polsce, w bardzo korzystnej cenie i spotkały się z dużym zainteresowaniem klientów. Podstawowym celem tej akcji była pomoc producentowi oraz promocja idei zero waste.

Na stronie kuchnialidla.pl znajdziemy wiele inspirujących przepisów, w tym również propozycję na przygotowanie frytek.