Krajowe warzywa coraz tańsze. Najwyższy spadek cen białej kapusty

Zwiększona dostępność warzyw wpływa na spadek ich cen/ fot.pixabay.com

- Na Rynku Hurtowym oferta krajowych warzyw jest bardzo bogata. Zwiększona dostępność warzyw wpływa na spadek ich cen - mówi Anna Kaszewiak, ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze.

Większa dostępność warzyw krajowych obniża ceny

- Na Rynku Hurtowym Bronisze tańsza jest botwinka, bób i brokuły. Za pęczek botwinki zapłacimy od 1,80 do 2,30 zł. Jest to spadek ceny o 20 procent. Bób kosztuje od 17 do 20 złotych za kilogram, średnia cena to 18 złotych- tu notujemy spadek ceny o 21%. Brokuły są w cenie od 2 do 3 złotych za sztukę, taniej o ponad 16 procent - wymienia Anna Kaszewiak.

Jak dodaje ekspertka o 23 procent spadła także cena kalafiorów z krajowych upraw.

- Teraz zapłacimy za sztukę kalafiora zapłacimy od 2 do 3 złotych. Kapusta biała młoda kosztuje od 1,75 do 2,50 za sztukę. Jest to spory spadek ceny- o ponad 33 procent. Również tańsze są ogórki gruntowe o 12,5 procenta, kilogram kosztuje od 3 do 4 złotych. Ogórki spod osłon kosztują od 1,50 do 1,75 za kilogram. Niższa o ponad 17 procent cenę notuje rzodkiewka. Pęczek kosztuje od 85 groszy do 1,30 złotego. Spadek cen wielu gatunków warzyw krajowych wynika między innymi z dużo większej dostępności tych warzyw na rynku - mówi Kaszewiak.

Stabilne ceny notuje papryka, pory i pomidory

Papryka zielona jest w cenie od 6,50 do 8 złotych, średnia to 7 złotych.

Pomidory spod osłon kosztują od 3 do 3,75 za kilogram, malinowe od 3,33 do 5 złotych za kilogram. Pory młode kosztują od 1,75 do 2,50 za sztukę. Stabilne ceny notują szparagi. Od 10 do 18 złotych za kilogram. Włoszczyzna młoda kosztuje od 3,50 do 4 złotych za sztukę, szpinak od 5 do 6,50 za kilogram

Ziemniaki są w cenie od 52 groszy do 80 groszy, odmiana Irga od 60 groszy do 75 groszy. Ziemniaki młode notują lekki spadek ceny o 8, procent. Kilogram kosztuje od 1,46 do 1,86, średnia to 1,52. Ziemniaki odmiana Irga (młode) są w cenie od 1,50 do 2 złotych za kilogram, średnia cena 1,55 - tu także niewielki spadek- o ponad 6 procent.

Zdrożały buraki ćwikłowe i cebula

- Podrożały natomiast buraki ćwikłowe i cebula biała cukrowa oraz czosnkowa. Buraki kosztują od 2 do 4 złotych za kilogram , a cebula biała cukrowa i czosnkowa kosztuje od 2 do 3,50 za kilogram. Cebula biała młoda kosztuje od 3 do 4 złotych za kilogram - wymienia Anna Kaszewiak Ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze.

Oferta warzyw dostępna na Giełdzie Rolnej.