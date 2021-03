Kornelia Lewikowska, Green Best: W eksporcie warzyw to Holandia dyktuje ceny (wywiad)

Konkurencja jest bardzo duża ale największa jest ze strony Holandii/fot. Kornelia Lewikowksa/shutterstock.com

Green Best to firma zajmująca się eksportem polskich owoców i warzyw do Europy już prawie od 10 lat. O tym jak przebiegał dotychczasowy handel, o cenach oraz wymaganiach wobec polskich warzyw ze strony europejskich odbiorców rozmawiamy z Kornelią Lewikowską, menadżerką ds. sprzedaży polskiego eksportera warzyw Green Best.

Czym zajmuje się firma Green Best ?

Jako firma zajmujemy się eksportem tylko polskich owoców i warzyw do wielu krajów Unii Europejskiej. Bazujemy jedynie na krajowych produktach. Jeśli chodzi o owoce to głównie sprzedajemy jabłka, jednak stanowią one mniejszy procent naszej ogólnej działalności. Nasza praca opiera się w głównej mierze na eksporcie warzyw i na tym skupiamy naszą działalność. Współpracujemy z hurtownikami, giełdami, a także dostarczamy produkty rolne do sieci sklepów. Bezpośrednio współpracujemy z naszymi polskimi producentami a towar prosto od rolnika trafia do naszego klienta za granicą.

Obecnie trwa jeszcze sezon na kapustę pekińską... jak on przebiegał do tej pory?

Tak, choć, jak wiadomo, powoli zbliżamy się do jego końca. Wraz z końcem kwietnia na rynek wchodzi młoda kapusta pekińska. Oceniłabym, że sezon pod względem sprzedaży należy do średnich. Zarówno zainteresowanie jak i popyt był na średnim poziomie. Pomimo mniejszego zainteresowania trzeba przyznać, że w porównaniu do roku ubiegłego, w tym jakość kapusty pekińskiej jest naprawdę dobra. Kapusta jest ładna, klienci zachwalali wybarwienie oraz kaliber.

Nasi główni odbiorcy do których sprzedajemy kapustę pekińską z polskich upraw to Holendrzy i Niemcy. Oni mają oczywiście swoją kapustę pekińską ale polska oferta cenowa była korzystniejsza dla współpracujących z nami odbiorców.

Jak obecnie wygląda handel zimowymi warzywami korzeniowymi?

Nie jest to może najlepszy sezon względem ubiegłorocznych ale sprzedaż jest stosunkowo regularna. Odnotowujemy lekkie problemy z jakością marchwi i pietruszki. Klienci informują, że ich jakość jest trochę gorsza. Wygląd marchwi jest nieco gorszy niż w poprzednim sezonie. Jeśli chodzi o aspekt cenowy to stawka za marchew jest na względnie dobrym poziomie.

Ceny pietruszki są dosyć wysokie a trend ten utrzymuje się od około 2-3 lat więc producenci powinni być zadowoleni. Ceny za pietruszkę kilka lat temu wystrzeli bardzo w górę, teraz nie są już tak wysokie ale nadal są to bardzo dobre ceny.

Niedawno zakończył się sezon handlowy dla kalafiora i papryki, jak przebiegała sprzedaż w minionym sezonie?

Sezon dla naszej firmy był bardzo udany. Pandemia miała pozytywny wpływ na rynek kalafiora i papryki. W zeszłym roku, kiedy wybuchła pandemia, wszyscy nie wiedzieli co nas czeka i każdy był niepewny przebiegu sprzedaży. Ku zaskoczeniu sezon był udany, a zarówno rolnicy jak i klienci byli zadowoleni z przebiegu sprzedaży i cen. Najwięcej polskiego kalafiora sprzedawaliśmy do Czech. Jego jakość także była bardzo dobra. Kiedyś porównując kalafiora z polskich upraw do kalafiora z Holandii różnica była bardzo widoczna. Teraz te granice jakościowe zacierają się, nasz kalafior jest coraz ładniejszy, bielszy i bez plam. Ta poprawa jakości upraw tyczy się wszystkich warzyw polskiej produkcji, tym bardziej u producentów z którymi współpracujemy.

W odniesieniu do papryki to w trakcie sezonu duże zaniepokojenie odnotowaliśmy ze strony producentów papryki, którzy w obawie wpływu koronawirusa na sprzedaż posadzili w minionym sezonie mniej roślin. Jak się później okazało, popyt na paprykę był ogromny. Ceny w Holandii były stosunkowo niskie, więc ceny zarówno polskiej jak i holenderskiej papryki były bardzo zbliżone. Pomimo tych zbliżonych cen sprzedaż przebiegła pomyślnie. Nasi odbiorcy bardzo chwalą polską paprykę i z roku na rok wracają do nas z coraz większymi zamówieniami.