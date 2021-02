Kołodziejczak: akcja zakupu krzywych buraków przez Lidl bez wpływu na rynek

Michał Kołodziejczak, lider AGROunii/ fot. PTWP

- Akcja wymierzona czysto w reklamę, PR i budowanie dobrego wizerunku, bez odbicia w rynek, ponieważ tak naprawdę nic się nie zmieniło - ocenia akcję zakupu "krzywych buraków" przez sieć handlową Lidl, Michał Kołodziejczak, lider AGROunii.

- Dobrze, że buraki zostały kupione od rolnika, ale myślę, że to główna korzyść dla Lidla. Pokazali się reklamowo, a my byśmy chcieli, aby w tym wszystkim było więcej odpowiedniego podejścia do rolnika. Dobrze, że jednak takie ruchy się dzieją, to pokazuje społeczeństwu, że krzywe warzywo wcale nie jest gorsze – mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Michał Kołodziejczak.

- Od tego roku widzę, że zmienia się podejście sieci handlowych. Widzą działania Agrounii, które bardzo uderzają w ich zachowanie i wiedzą, że my nie odpuścimy. Akcja z „krzywymi burakami” jest wymierzona w reklamę oraz pozytywniejsze postrzeganie przez społeczeństwo, niekoniecznie będzie miała wpływ na coś dobrego dla rolników – ocenia Kołodziejczak.

