Jest duża szansa na wzrost cen jabłek, bo szans na spadek już nie ma

Sytuacja na rynku jabłek deserowych jest daleka od oczekiwań producentów. Ceny są drastycznie niskie, często nie zapewniające nawet zwrotu kosztów produkcji. Czy jest szansa, żeby z biegiem sezonu sytuacja uległa poprawie?

Zdaniem Michała Lachowicza, prezesa grupy LaSad, tegoroczna sytuacja na rynku jabłek jest dość skomplikowana. - Wszyscy mają nadzieję na wzrost cen, na to że będą one na poziomie opłacalności. Jednak w chwili obecnej one są wciąż zbyt niskie - mówi.

Zawirowania ze względu na koronawirusa, transport, kontenery

Rozmówca dodaje, że ciągle rozwija się kwestia tego sezonu. - Mamy zawirowania jeśli chodzi o koronawirusa, transport, małą ilość kontenerów które mogłyby pozwolić nam wysłać jabłka poza Europę. Liczymy na to, że sytuacja na świecie od strony koronawirusa lada chwila się ustabilizuje i pomoże nam przeżyć ten sezon z plusami na koniec - komentuje.

Lachowicz przewrotnie przyznaje, że jest duża szansa na wzrost cen, ponieważ szans na spadek już nie ma, bo są tak niskie, że nie ma już z czego spadać. - Miejmy nadzieję, że ta zwyżka cenowa przyjdzie jak najszybciej jednak nikt nie jest w stanie zagwarantować. Jednak trzeba przyznać, że mamy w tym roku dobrą jakość jabłek i mamy nadzieję, że międzynarodowy klient to doceni - komentuje prezes grupy La-Sad.

