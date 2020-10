Jakie ceny jabłek na rynkach hurtowych? (analiza)

Na rynkach hurtowych w ofercie sprzedawców nie brakuje jesiennych odmian jabłek/ fot.shutterstok.com

Zbiory Idareda powoli dobiegają końca, a w raz z nim dobiega końca okres zbiorów jabłek w 2020 roku. Tym samym na rynkach hurtowych w ofercie sprzedawców nie brakuje jesiennych odmian jabłek. Jak plasują się ceny na poszczególnych rykach hurtowych?

Na rynku hurtowym Bronisze dostępne są w sprzedaży jabłka odmiany Antonówka, za którą zapłacić musimy od 1,60 do 2,50 zł/kg. Cena Antonówki jest od dłuższego czasu stabilna. Jednak w połowie września jej ceny były znacznie wyższe i za kilogram sprzedawcy otrzymywali od 2 do 3 zł.

Stosunkowo wysokie cyny utrzymuje za to Cortland. Od początku sezonu kilogram tej odmiany kosztuje od 2 do 3,50 zł. Podobne ceny osiąga Empire - do 3 zł w górę za kilogram. Podobne ceny utrzymuje Golden, kilogram wyceniany jest na 2-3,30 zł. Zbliżoną cenę na Broniszach ma także Lobo: 2-3 zł.

Nieco taniej zapłacimy za odmiany Rubinstar, Red Chief i Alwa - od 1,60 do 2,30 za kilogram. Niższe ceny notują Gala, Gloster, Jonagold i Jonagored- kilogram tych odmian wyceniany jest średnio na 2 zł.

Na Łódzkim Rynku Hurtowym Zjazdowa S.A. najdroższą i najbardziej pożądaną jest odmiana Szara Reneta. Producenci i sprzedawcy wyceniają ją na ponad 3 zł/kg. Odmiana Cortland sprzedawana jest od 1,70 do 3 zł za kilogram. Przez kupujących poszukiwana jest nadal odmiana Delikates, która wyceniana jest średnio od 1,5 do 3 zł/kg.

Za Antonówkę zapłacimy od 1,30 do nawet 3 zł w zależności od jakości. Taniej sprzedawane są Lobo i Ligol - od 1,20 do 2,30 zł/kg

W Kaliszu na Giełdzie Kaliskiej jabłka odmiany Antonówka, Gala, Lobo i Ligol sprzedawane są w cenie średnio 2 zł/kg. Trochę tańsze są Jonagored, Cortland, Golden i Szampion, za kilogram tych odmian zapłacimy około 1,8 zł. Najwyżej wyceniana jest Szara Reneta, której ceny obecnie zaczynają się od 2,50 zł.kg

Na targowisku w Sandomierzu za jabłka odmiany Szampion trzeba zapłacić 1,30-1,60 zł/kg. Znacznie spadła cena za Galę. W połowie września producenci i sprzedawcy wyceniali ją na 2,50-3,00 zł/kg, obecnie ceny wynoszą 1,40-1,50 za kilogram.

Na Lubelskim Rynku Hurtowym Elizówka spadły ceny między innymi za odmianę Antonówka - z 2,34-2,67 zł/kg w połowie września, do 1,60-2,40 zł obecnie. Najwyżej wyceniany jest Boskoop- nawet 3 zł za kilogram. Gala, Lobo i Szampion - te odmiany osiągają podobny przedział cenowy i za kilogram sprzedawcy otrzymują średnio od 1,60 do 2,40 zł/kg.

Analiza powstała w oparciu o aktualne ceny jabłek z rynków hurtowych w dniach 23-27.10.2020 r