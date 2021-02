Jakie ceny jabłek i gruszek na Broniszach?

Ceny polskich jabłek i gruszek na Broniszach; fot. shutterstock.com

- W ofercie producentów, jak i handlowców na rynku hurtowym Bronisze dominują jabłka i gruszki. Jak kształtują się ceny tych owoców?

Ceny gruszek

- Sprzedawane są gruszki Konferencja i Lukasówka. Konferencja kosztuje od 2,50 do 4,00 złotych za kilogram, a Lukasówka od 2,75 do 3,50 za kilogram. Niekiedy oferowana jest też odmiana gruszek Xenia. Cena około 3,00 złotych za kilogram. Jednak gruszka tej odmiany nie przebiła się na rynku warszawskim, mimo wysokich walorów smakowych - podaje Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze.

Ceny jabłek

- Ceny jabłek są bardzo zróżnicowane i zależą od jakości oferowanego towaru, podaży i popytu oraz popularności danej odmiany. Ceny zaczynają się od 1,00 do 2,00 złotych za odmiany takie jak Szampion, Rubinstar, Gloster, Jonagold i Jonagored. Najwyższą cenę od kilku sezonów notuje oczywiście odmiana Szara Reneta. Cena kilograma waha się od 3,00 do 4,00 złotych. W ostatnich dniach minimalnie spadła cena za Lobo, o około 5%. Teraz za kilogram trzeba zapłacić od 2,85 do 3,00 złotych. Za to wysoką cenę notuje Cortland, cena kilograma dochodzi do 4,00 złotych - podaje Anna Kaszewiak.

- Dostępne są także jabłka i gruszki z importu. Za kilogram jabłek zapłacimy od 3,75 do 6,00 złotych, przeciętna cena to 4,50, a za kilogram gruszek zapłacimy od 4,50 do 6,00 złotych - wskazuje ekspertka Rynku Hurtowego.

Na Broniszach dostępne są także orzechy włoskie w cenie od 3,00 do 16,00 złotych za kilogram, a laskowe trzeba zapłacić od 7,00 do 12,00 złotych.

Jabłka i gruszki - sprawdź oferty na gieldarolna.pl.