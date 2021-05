Jabłka po gradzie jak krzywe buraki. Czy sieci pójdą za trendem zero waste?

Czy sieci handlowe zainteresują się sprzedażą jabłek po gradzie od polskich sadowników?

Sieci handlowe na każdym kroku udowadniają, że chcą wspierać lokalnych dostawców oraz przeprowadzają szereg inicjatyw przeciwdziałających marnowaniu żywności. Czy zainteresują się sprzedażą jabłek po gradzie od polskich sadowników?

Priorytetem Biedronki jest sprzedaż jabłek z Polski. Sieć włącza się w akcje przeciwdziałające zjawisku marnowania żywności.

Lidl stawia na niesztampowe rozwiązania z inicjatywy zero waste. Czy jest gotowa do współpracy z sadownikami?

Warto zastanowić się jednak ile musiałyby kosztować jabłka po gradzie w sieciach handlowych, aby konsument po nie sięgnął, a sadownicy zarobili na dostawach.

Ostatnio dużo mówi się o marnotrawieniu żywności i trendzie zero waste. Tym tropem poszła sieć handlowa Lidl przy akcji związanej z krzywymi burakami, które kupiła od rolnika i uratowała plon przed zmarnowaniem. Ten przypadek szerokim echem odbił się w mediach, także tych ogólnopolskich.

Zero waste w sieciach handlowych

Niejednokrotnie na łamach portalu sadyogrody.pl informowaliśmy o sprzedaży brzydkich owoców czy warzyw przez sieci handlowe zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zastanawialiśmy się także czy w ten trend zwany zero waste mogłyby się wpisać jabłka po gradzie ze zbiorów w 2020 roku, które wciąż są w komorach chłodniczych w gospodarstwach sadowniczych w Polsce.

Postanowiliśmy zapytać czołowe sieci handlowe w Polsce jak zapatrują się na sprzedaż jabłek po gradzie od polskich sadowników. Na nasz apel odpowiedziały Biedronka i Lidl. Jednak bez wyraźnych deklaracji.

Biedronka stawia na polskie jabłka

- Jednym z głównych filarów naszej strategii jest stała obecność polskich jabłek przez cały rok w ofercie naszej sieci. W 2020 r. jabłka pochodzące od polskich dostawców stanowiły 93% naszej oferty, a w roku 2021 – 100%. By sprostać oczekiwaniom milionów polskich klientów dotyczących zarówno ceny, jak i jakości produktu opieramy się na długofalowej współpracy z dostawcami, by zapewnić jednakową dostępność produktów w każdym z ponad 3,1 tys. sklepów w całej Polsce - powiedział Marek Walencik, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.

Dodał, że jako największa sieć handlowa w Polsce, Biedronka czuje się w obowiązku przeciwdziałać zjawisku marnowania żywności. - Opracowaliśmy kompleksowy system ograniczania marnotrawienia żywności. Jest to element filozofii zero waste. Już od 2016 r. rozwijamy program przekazywania produktów spożywczych na zasadzie darowizny, bezpośrednio ze sklepów do organizacji pożytku publicznego zajmujących się pomocą w tym zakresie. Współpracujemy z ponad 100 organizacjami pożytku publicznego. Na koniec 2020 r. przekazaliśmy ponad 12 400 ton żywności o łącznej wartości ponad 131 mln zł - mówi Walencik.

Z jego słów wynika więc, że idea zero waste i przeciwdziałanie marnowania żywności jest ważna w strategii Biedronki oraz , że co do zasady sieć stawia na jabłka z Polski.

Lidl wypromował krzywe buraki. Co z jabłkami po gradzie?

Aleksandra Robaszkiewicz, Communications Manager, Lidl Polska deklaruje chęć pomocy plantatorom w sprzedaży nieidealnych owoców.

- Jako marka odpowiedzialna społecznie, zawsze jesteśmy gotowi do pomocy polskim producentom. Przykładem takiego działania jest m.in. akcja sprzedaży krzywych buraków, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów - wspomina.

Aleksandra Robaszkiewicz wymienia osiągnięcia sieci w temacie zero waste.

- Niemarnowanie żywności stanowi jedno z naszych najistotniejszych zadań. Podejmujemy w tym zakresie wiele działań – współpracujemy z Federacją Polskich Banków Żywności, prowadzimy autorski projekt "kupuję nie marnuję", w ramach którego przeceniamy nawet do -70% żywność o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia, ale w pełni wartościową oraz prowadzimy działania doraźne. W dalszym ciągu rozwijamy działania w tym zakresie - dodaje.

Wygląda więc na to, że sieć stawia na niesztampowe rozwiązania i jest gotowa do współpracy z sadownikami.

Jabłka po gradzie - ceny a koszty produkcji i przechowywania

Warto zastanowić się jednak ile musiałyby kosztować jabłka po gradzie w sieciach handlowych, aby konsument po nie sięgnął, a sadownicy zarobili na dostawach.

W obecnym sezonie jabłka w sieciach handlowych kosztowały średnio 2-3 zł / kg. W akcjach promocyjnych było to zazwyczaj 1,99 zł / kg. Co do zasady jabłka po gradzie musiałyby być tańsze, aby przyciągnąć kupujących. Czy doliczając koszty przygotowania i marże dla pośredników ta akcja w ogóle opłacałaby się polskiemu sadownikowi? I czy cena nie byłaby przypadkiem niższa niż koszty produkcji i przechowywania owoców oraz niższa od ceny jabłek na przemysł?

Przypomnijmy, "krzywe buraki" w Lidlu na promocji kosztowały 0,99 zł / kg.

