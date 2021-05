Importowane czereśnie - jakie ceny w hurcie?

Ceny czereśni z importu; fot. unsplash.com

Na polskie trzeba jeszcze trochę poczekać, ale na rynku pojawiły się czereśnie z importu. W jakiej cenie?

Ostatnio głośno było o sklepie pod Wrocławiem, który oferował czereśnie po ponad 160 zł/kg. To oczywiście incydent. Teraz ceny są niższe.

Czereśnie 2021 - ceny

24 maja na rynku hurtowym w Broniszach dostępne są importowane czereśnie w cenie 20-45 zł/kg (to daje średnią cenę 30 zł). W podobnej cenie można nabyć importowane borówki. Jedynie zagraniczne truskawki wydają się być tanie w porównaniu z ostatnimi dniami - ich średnia cena to 9 zł/kg (maksymalna to 10 zł a minimalna - 6,50).

W Poznaniu na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej ceny czereśni oscylują wokół 70-90 zł za 2-kilogramową skrzynkę. Borówka wyceniana jest na 5-6 zł za opakowanie 125 g, a truskawki z importu 17-18 zł/kg (krajowe truskawki kosztują 14-15 zł za opakowanie 0,5 kg).

