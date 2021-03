Hurtownie i sieci handlowe mogą dowolnie rozgrywać rolników. Jak to zmienić?

Hurtownie i sieci handlowe mogą dowolnie rozgrywać rolników; fot. unsplash.com

Czy powstający Narodowy Holding Spożywczy można uznać za dobre rozwiązanie, który poprawi sytuację rolników? - zastanawia się Mateusz Perowicz, koordynator aplikacji „Pola. Zabierz ją na zakupy”.

Jedną z propozycji działania administracji publicznej w zakresie dostaw żywności było stworzenie państwowej sieci sklepów Warzywniak+. Takiego scenariusza nie wykluczał wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Koncepcja nie została zbyt dobrze przyjęta. Szybko pojawiły się publikacje wykazujące, że państwowa sieci sklepów to pomysł absurdalny. Trudno o przykład takiego działania w innych krajach. Projekt szybko ewoluował, nabierając zupełnie innego kształtu. Rząd nie zamierza wycofywać się z planów ingerencji w rynek rolno-spożywczy, a sama taka ingerencja wydaje się koniecznością.

Zdaniem Mateusza Perowicza, pozycja negocjacyjna polskich rolników jest bardzo słaba. Hurtownie i sieci handlowe mogą dowolnie rozgrywać małych i drobnych przedsiębiorców. Potrzebujemy silnych spółdzielni rolniczych, lecz mamy w tym temacie wiele do nadrobienia.

- Z jednej strony, konsolidacja i restrukturyzacja spółek Skarbu Państwa to ingerencja w wolny rynek. Z drugiej strony, tolerowanie braku efektywności ekonomicznej tych firm i ustępowanie pola zagranicznym, dobrze zorganizowanym podmiotom w imię dogmatu wolnego rynku to działanie na szkodę interesu gospodarczego Polski. Jeśli te firmy mają działać, to powinny działać sprawnie - czytamy w publikacji.