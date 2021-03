Green Best: Francuzi mają bardzo wysokie wymagania wobec polskich jabłek

Oczekiwania francuzów wobec polskich są bardzo wysokie/ fot. shutterstock.com

- Oczekiwania Francuzów wobec polskich jabłek są bardzo wysokie. Jabłko nie może mieć żadnych najmniejszych wad. Widać to także po produktach, które przyjeżdżają z Francji - są perfekcyjne - mówi w rozmowie z www.sadyogrody.pl Kornelia Lewikowska, menadżer ds. sprzedaży polskiej firmy Green Best.

- Obecnie nasza firma eksportuje jabłka do Francji i Estonii. Do Francji eksportujemy głównie jabłko deserowe klasy premium. Odmiany, które wysyłamy do Francji to Gala Must, Redchief, Jonagored i Prince - mówi Kornelia Lewikowska z Green Best.

- Natomiast do Estonii wysyłamy mix drobnych jabłek czerwonych odmian w kartonie. Jeśli chodzi o wymagania jakościowe Estonii, to oczywiście na pierwszym miejscu jest jakość. Ładnie wybarwione jabłka, bez obić oraz innych defektów skórki - mówi.

Dostawcy jabłek spełniają wymagania

Jak podkreśla menadżerka z Green Best na ten moment firmie udaje się zakupić jabłko dobrej jakości od mniejszych firm sadowniczych.

- Owoce kupujemy bezpośrednio przesortowane przez sadowników. Współpracujemy z mniejszymi firmami z branży sadowniczej i generalnie jakość, którą otrzymujemy jest bardzo dobra. Ta współpraca z mniejszymi podmiotami niż grupy producenckie, które skupiają się np. na handlu z sieciami marketów jest bardzo dobra. Nie mamy ani problemów w komunikacji z sadownikami, ani w jakości jabłka, które otrzymujemy. Jabłko, które kupujemy od sadowników pochodzi w większości z kontrolowanej atmosfery - chwali Kornelia Lewikowska.

- W eksporcie pod względem cenowym, jak i jakościowym, obecny sezon jest na zbliżonym poziomie do ubiegłego. Często sadownicy narzekają na poziom cen i wiele mówi się o tym, że ceny na Zachodzie, pomimo niższych zbiorów, są wyższe od cen oferowanych za polskie jabłka. Trzeba przyznać, że Polska jest dużym producentem, produkcja jest wysoka, ale rywalizacja na rynku światowym, także jest niemała. Dlatego na rynku jest z kim walczyć i każdy chce być konkurencyjny. To ma niestety wpływ na ceny i są one jakie są. Wiele zależy od tego, ile klienci są w stanie zapłacić za jabłko - zauważa eksporterka.

