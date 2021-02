GieldaRolna.pl - tu szybko i sprawnie sprzedasz lub kupisz owoce i warzywa

Polecamy nowe narzędzie dla nowoczesnych rolników – www.gieldarolna.pl

Już teraz możesz sprzedać lub kupić owoce i warzywa jednym klikiem – nie wychodząc z domu! Polecamy nowe narzędzie dla nowoczesnych rolników – www.gieldarolna.pl. Ogłoszenie kupna lub sprzedaży można dodać teraz za darmo, kilkoma kliknięciami, także z telefonu. Mamy już około 140 000 ogłoszeń!

Przedłużający się lockdown - zamknięte szkoły, restauracje i hotele, brak imprez okolicznościowych oraz obawa konsumentów o pracę i zarobki – to wszystko wpływa na zmniejszony popyt na owoce i warzywa. I oczywiście ma przełożenie na stagnację cenową.

Dla producentów chcących sprawnie sprzedać swoje owoce i warzywa polecamy alternatywę dla klasycznych rynków hurtowych czy dostaw do firm – internetową Giełdę Rolną. To właśnie na www.gieldarolna.pl można umieścić ogłoszenia dotyczące zamiaru sprzedaży owoców lub warzyw łącznie ze zdjęciem towaru, sugerowaną cenę i numerem kontaktowym. Cały proces zajmuje dosłownie kilka minut i można go przeprowadzić – za pomocą internetu – z każdego miejsca i o każdej porze, także z telefonu.

Dodawanie ofert kupna lub sprzedaży płodów rolnych polecamy także firmom handlowym oraz eksporterom, którzy chcą pozyskać towar. Wystarczy wpisać jakie odmiany, kaliber i ilość owoców lub warzyw jest potrzebna – najlepiej z sugerowaną cenę. Przykładowe zdjęcia na pewno będzie dodatkowym elementem promocyjnym!

GiełdaRolna.pl to kompleksowe narzędzie dla rolników. Oprócz "płodów rolnych" na naszej platformie dostępne są takie działy, jak np.: maszyny, środki do produkcji, nasiona i materiały, nieruchomości czy motoryzacja. Każdy z tych działów zawiera najpopularniejsze kategorie dzielące produkcję owoców i warzyw oraz choćby zbóż czy hodowli zwierząt. Dzięki takiemu jasnemu podziałowi łatwiej jest znaleźć i/lub wyróżnić interesujące nas oferty.

Dodatkowo na GiełdaRolna.pl umieszczono sekcję z ogłoszeniami o pracy i usługach dla rolnictwa oraz sadownictwa oraz ofertami z takich działów jak Hobby czy Ogród. Dzięki temu w serwisie mamy zawartą kompleksową ofertę dla gospodarstw i podmiotów działających w branży rolno-spożywczej.

Zachęcamy do zakładania konta użytkownika www.gieldarolna.pl oraz do dodawania ogłoszeń bezpośrednio na stronie. Osobiste konto użytkownika biznesowego lub indywidualnego umożliwia m.in.: śledzenie historii, zarządzanie dodanymi ogłoszeniami czy dostęp do modułu płatności. Dodatkowo możemy zaproponować atrakcyjne pakiety promocji ogłoszeń na czołowych portalach branżowych sektora rolno-spożywczego należących do Grupy PTWP: farmer.pl, sadyogrody.pl, portalspozywczy.pl. Łącznie każdego miesiąca serwisy odwiedzane są przez 2,5 miliona unikalnych użytkowników generujących 8 milionów odsłon.

Giełdę Rolną zaprojektowaliśmy z myślą o potrzebach sektora rolno-spożywczego. Przejrzysta, atrakcyjna graficznie formuła pozwala na swobodne nawigowanie. Podział na kategorie ułatwia dodawanie i wyszukiwanie ofert. Wciąż pracujemy nad rozwojem i funkcjonalnościami platformy. Jesteśmy otwarci na propozycje zmian ze strony użytkowników i czekamy na opinie. Z nami kupujesz i sprzedajesz bezpiecznie! Twórz z nami Giełdę Rolną! Zapraszamy do współpracy. Do zobaczenia na www.gieldarolna.pl!