Genesis Fresh: wkrótce wyższe ceny i wzrost popytu na polskie jabłka

wyższe ceny i wzrost popytu na polskie jabłka; fot. shutterstock.com / Canva

- Sezon jabłkowy w Polsce wciąż trwa - popyt jest wysoki w całej Europie, a także na rynku krajowym. Ceny jabłek rosną w trakcie sezonu i oczekuje się, że w nadchodzących tygodniach będą rosły - mówi w rozmowie z Freshplaza.com, Jan Nowakowski, właściciel Genesis Fresh.

Zdaniem Jana Nowakowskiego, właściciela Genesis Fresh, to jak dotąd dobry sezon. - Sezon jabłkowy jest w tym roku całkiem niezły. Możemy kupić więcej jabłek w porównaniu z zeszłym rokiem i zaoferować je naszym klientom. Wszystkie odmiany są dostępne w tym roku. Popularne odmiany jak Idared, Jonagold, Gala czy Golden są w tej chwili w pełnym rozkwicie podaży. Zeszłej wiosny mieliśmy przymrozki, więc niektóre odmiany, takie jak Szampion czy Gala, zostały uszkodzone przez mróz. Tu widzimy ograniczenia pod względem ilości, ale nadal są dostępne w porównaniu z poprzednim sezonem.

- Brak Fruit Logistica oznaczał w tym roku większy popyt na polskie jabłka - wyjaśnia Nowakowski. Jego zdaniem popyt krajowy jest w tym sezonie na wyższym poziomie. Popyt eksportowy jest zmienny, ale nadal wyższy niż w ubiegłym roku.

- Ceny jabłek rosną, czego można by się spodziewać, ponieważ w całej Europie produkcja w tym sezonie jest mniejsza. Moim zdaniem do końca sezonu zobaczymy dalsze podwyżki cen. Nie będzie to tak samo wysoki poziom cen jak w roku poprzednim, ale zdecydowanie wyższy średni poziom cen jabłek. Popyt na jabłka nie ustanie i w najbliższych tygodniach zobaczymy zarówno wyższe ceny, jak i wzrost zainteresowania. Niektóre kraje w Afryce szukają tańszych jabłek i zmniejszą import, ale zostanie to zrekompensowane przez kraje europejskie, które chcą zaspokoić własne moce produkcyjne i popyt na lokalnych rynkach - podsumowuje Nowakowski.

Jeśli chcesz sprzedawać lub kupować jabłka i gruszki w internecie - wejdź na gieldarolna.pl.