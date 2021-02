Fruit-Group: To był najlepszy styczeń w sprzedaży jabłek od lat

Od lat nie mieliśmy tak dobrego stycznia/fot. shutterstock.com

Według Emilii Lewandowskiej, szefowej biura polskiego eksportera jabłek Fruit-Group, styczeń był to bardzo dobry miesiąc dla ich firmy - czytamy na stronie Freshplazy.

- Od lat nie mieliśmy tak dobrego stycznia. Otrzymaliśmy wiele zamówień od naszych klientów, co oznacza, że ​​wysłaliśmy o wiele więcej wolumenów niż zwykle o tej porze roku. Zwykle styczeń jest bardzo spokojnym miesiącem, a ludzie czekają na Fruit Logistica w Berlinie. Popyt zaczyna rosnąć dopiero po targach, ale ponieważ w tym roku Fruit Logistica przełożono na inny termin, odbiorcy nie mogą czekać tak długo - mówi Lewandowska w rozmowie z serwisem Freshplaza.

Supermarkety w Polsce miały w tym roku problem z dostępem do pomarańczy, co spowodowało wyższy lokalny popyt na jabłka, wyjaśnia Lewandowska.

- Widzieliśmy również bardzo duży popyt na polskim rynku lokalnym. Pojawiły się problemy z dostępnością pomarańczy, a supermarkety zdecydowały się wypchnąć jabłka jako alternatywę na półki. Oznaczało to, że mamy stałą podaż jabłek sprzedawanych na lokalnym rynku, dodatkowo mogliśmy wyeksportować duże ilość naszych jabłek. Nasza firma będzie kontynuować eksport do marca do krajów dalekich, a na rynek europejski będziemy eksportować do końca czerwca. Potem handel staje się to ryzykowny, zwłaszcza na dłuższych rynkach tranzytowych, więc na nowy sezon będziemy musieli poczekać - mówi Emilia Lewandowska z Fruit-Group.

- Obecnie widzimy, że dostęp do jabłek odmiany Gala Royal jest trudniejszy, ponieważ rolnicy przechowują je w chłodniach. Ta ograniczona dostępność spowodowała również wzrost ceny tej konkretnej odmiany. Ceny innych jabłek od października były stabilne, może tylko nieznacznie wzrosły - podsumowuje Lewandowska.

