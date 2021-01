Ekspertka o zakupie "krzywych" buraków przez Lidl: to był dobry ruch

Ewelina Radowicz, CEO, Head of Public Relations w agencji marketingowej Pitted Cherries o akcji Lidl Polska

- Zarówno rolnik, jak i sieć Lidl oraz klienci, są zadowoleni z tej transakcji, a więc można ocenić to wydarzenie wyłącznie pozytywnie - ocenia akcję sprzedaży "krzywych buraków", Ewelina Radowicz, CEO, Head of Public Relations w agencji marketingowej Pitted Cherries.

W internecie jest wiele sprzecznych wypowiedzi dotyczących promocji "krzywych" buraków w sieci Lidl. Poprosiliśmy marketingowca o ocenę akcji.

- Widząc w telewizji materiał dot. krzywych buraków i rolnika, który musiał wpisać swój produkt na straty, zwyczajnie zaczęłam mu współczuć. W smaku krzywy burak w niczym nie odbiega od tego o zwykłym kształcie, więc sama chętnie pomogłabym rolnikowi i dokonałabym zakupu. Mimo wszystko - nawet na targowiskach nikt nie chciał tego zrobić. Co prawda w każdym gospodarstwie rolnym nic się nie marnuje i być może burak stanowiłby część paszy dla zwierząt hodowlanych, ale pierwotnie jego przeznaczenie było inne - mówi Ewelina Radowicz.

- Pamiętamy przecież podobną sytuację sprzed dekady z krzywymi zielonymi ogórkami, które nie zostały dopuszczone do sprzedaży przez Unię Europejską. Na szczęście absurdalny przepis dotyczący stopnia skrzywienia ogórków przestał obowiązywać - dodaje.

Jak podkreśla Ewelina Radowicz, nie sądziła, że jakakolwiek sieć handlowa podejmie się zakupu i została mile zaskoczona przez Lidl Polska. - Postrzegam to jako bardzo dobre posunięcie, szczególnie doceniane przez wyznawców idei "zero waste". W obecnych czasach, gdy tak wiele żywności wyrzucamy do kosza i marnujemy około 5 ton produktów spożywczych rocznie, potrzebujemy jak najwięcej takich posunięć firm. Właściwie niewielkim wysiłkiem Lidl Polska sprawił, że te buraki nie zostały zmarnowane i trafiły na polskie stoły. Przez swoją prawie trzykrotnie niższą cenę z pewnością zyskały wielu kupców - komentuje.

- Negatywne głosy pojawiają się zawsze, każda firma istnieje po to, aby zarabiać pieniądze, a określenie sieci handlowej jako "dorabiającej się na polskich rolnikach" jest groteskowe. Zarówno rolnik, jak i sieć Lidl oraz klienci, są zadowoleni z tej transakcji, a więc można ocenić to wydarzenie wyłącznie pozytywnie. Sama zostałam klientką krzywych buraków, które pochodzą z województwa, w którym mieszkam - podsumowuje CEO, Head of Public Relations w agencji marketingowej Pitted Cherries.

