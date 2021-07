Duży popyt na polskiego kalafiora. Ceny podobne do ubiegłorocznych

Popyt na kalafiora w tym sezonie jest spory/ fot. shutterstock.com

Dobry sezon dla krajowego kalafiora

- Popyt na kalafiora w tym sezonie jest spory. Na szczęście podaż również jest wysoka, dlatego handel idzie bardzo płynnie. Aktualnie nasze główne rynki zbytu to Czechy oraz Słowacja - mówi Kornelia Lewikowska.

Lewikowska twierdzi, iż na ten moment trudno powiedzieć kiedy nastąpi szczyt sprzedaży kalafiora. Jak mówi sprzedaż raczej jest rozłożona równomiernie na letnie miesiące, na lipiec i sierpień. Aczkolwiek sezon trwa aż do listopada.

Bardzo dobra jakość kalafiora, ceny podobne do ubiegłorocznych

- Porównując ten rok z poprzednim, to na ten moment sprzedaż jest wyższa niż w ubiegłym sezonie. Mam nadzieję, że ten stan się utrzyma. Ceny plasują się na podobnym poziomie, co w zeszłym roku - mówi.

- Jakość krajowego kalafiora jest bardzo dobra. Patrząc wstecz na poprzednie lata, to z roku na rok Polska może oferować coraz lepsze jakościowo warzywa. Nasi zagraniczni klienci to zauważają i z roku na rok kupują od nas coraz większe ilości. Producenci, z którymi współpracujemy dokładają wszelkich starań, żeby warzywa, które uprawiają spełniały najwyższe oczekiwania klientów, co później procentuje, jeśli chodzi o sprzedaż - uważa Kornelia Lewikowska.

