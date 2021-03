Dlaczego Belgowie porównują swój rynek gruszek do polskiego rynku jabłek?

Belgijski rynek gruszek nie radzi sobie dobrze; fot. unsplash.com

Belgijski rynek gruszek nie radzi sobie dobrze. Wynika to głównie z dużych ilości. Sadownicy zebrali około 30% więcej gruszek niż w zeszłym roku. Tym, czym Polska jest dla rynku jabłek, Belgia jest niestety w tym roku dla rynku gruszkowego - mówi Tony Derwael z Bel'Export.

- Popyt na gruszki jest normalny, ale ceny są znacznie niższe niż w ubiegłym roku - dodaje.

Według Tony Derwael'a, głównym winowajcą są duże ilości na rynku. - To nie tylko problem w tym roku. Ale nadal będziemy się z nim mierzyć w przyszłości. W zeszłym roku mieliśmy szczęście. We Włoszech zbiory były znacznie ograniczone. Ale ich plony są w tym roku normalne. Więc stąd też wiele gruszek na rynku. Rozwiązaniem byłoby zaprzestanie sadzenia. Jednak rolnicy nadal sadzą drzewa Konferencji.

I tłumaczy na czym polega porównanie do polskiego rynku jabłek. - Europa jest zawsze określana jako zjednoczona. Ale nie zawsze jest to prawdą na poziomie handlu. Rynek nie jest zjednoczony. Nie na dłuższą metę. Oddalamy się od siebie coraz bardziej. Polacy w jednym kraju dostają mniej za jabłka niż w innym. To samo dotyczy gruszek belgijskich. Ta różnica cen powiększa się z każdym rokiem. Dzieje się tak z powodu szowinizmu- tłumaczy.

- Coraz więcej krajów chroni własny rynek. To wywiera presję na kraje produkujące, takie jak Belgia i Holandia. Produkujemy znacznie więcej, niż jesteśmy w stanie zjeść. Tak więc, jeśli kraje zamykają część swoich rynków, nie możemy wysłać tam naszego produktu- podsumowuje Tony Derwael.