Czy jest szansa na wzrost cen jabłek? / fot. shutterstock

Od okresu przedświątecznego na rynku jabłek mieliśmy do czynienia ze stagnacją, co w niektórych podmiotach handlowych i grupach producentów przełożyło się na niewielkie korekty cenników w dół lub/i zmniejszenie dostaw. Czy jest szansa na wzrost cen jabłek? - zapytaliśmy dr Pawła Kracińskiego z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

Jak kształtowały się ceny jabłek deserowych na początku 2021 r. w porównaniu do poprzedniego roku?

Można powiedzieć, że ceny w porównaniu do poprzedniego roku były zbliżone, bo nie ma takich samych sezonów, cen, czy jakości jabłek. Niemniej porównując średnie ceny skupu jabłek, zgodnie z danymi Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, stawki oferowane w połowie stycznia 2021 r. były nieznacznie (1-5%) niższe od analogicznego okresu 2020 r. Średnie ceny skupu za jabłka deserowe w I klasie jakości wynosiły w styczniu 2021 r. 1,41 zł/kg.

Oczywiście zróżnicowanie oferowanych stawek w zależności od odmiany były większe. Odmiany bardziej popularne w uprawie, ale mniej popularne w handlu, były tańsze w porównaniu do roku poprzedniego. Przykładowo ceny jabłek odmiany ‘Gloster’ były nawet o 15-20% tańsze niż rok temu, a przedział ich cen sprzedaży w I klasie jakości wynosił 0,90-1,10 zł/kg. Tańsze o około 10% był także jabłka odmiany ‘Idared’, których przeciętne ceny wynosiły w połowie stycznia 1,00-1,10 zł/kg. Stawki oferowane za najbardziej popularne odmiany tj. grupę ‘Jonagold’, ‘Champion’, ‘Ligol’ wahały od 1,10 do 1,40 zł/kg (średnio 1,30 zł/kg) i były o kilka procent niższe w porównaniu do roku poprzedniego. Odmiany popularne w światowym handlu tj. ‘Gala’ czy ‘Golden Delicious’ sprzedawano w podobnych do ubiegłorocznych stawkach. Przykładowo za paskowane sporty ‘Gali’, w I klasie jakości można było otrzymać średnio 1,80 zł/kg. Widełki cen skupu tej odmiany był dość szerokie co wynikało z odmiennych wymagań jakościowych (np. kalibracji, jędrności) odbiorów – głównie zagranicznych. Droższe w porównaniu do roku poprzedniego były za to odmiany niszowe, których udział w krajowej produkcji jest mały, a sprzedawane są głównie na rynku krajowym np. ‘Cortland’, czy ‘Szara Reneta’.

Czy jest szansa na wzrost cen jabłek?

Szansa jest zawsze, ale czy faktycznie ceny wzrosną to będzie zależało od wielu czynników, wśród których najważniejszy eksport. Obecnie, tj. od okresu przedświątecznego mieliśmy do czynienia ze stagnacją na rynku, co w niektórych podmiotach handlowych i grupach producentów przełożyło się na niewielkie korekty cenników w dół lub/i zmniejszenie dostaw. Wynikało to głównie z mniejszego zainteresowania krajowych odbiorców sieciowych, a wpłynęło negatywnie na nastroje wśród sadowników.

Jak obecnie funkcjonuje eksport jabłek i czego możemy oczekiwać w nowym roku?

Mamy styczeń i wszyscy wyczekują co stanie się z eksportem jabłek. Zwykle w miesiącach zimowych eksportowano najwięcej owoców i wielkość wysyłek kształtowała sytuacje rynkową w kraju. Jeśli eksport w najbliższych tygodniach zwiększy swoją dynamikę, to będzie miało przełożenie na rynek i może w dłuższej perspektywie wpływać na wzrost cen jabłek. Obecnie brak jest jednak sygnałów o zwiększonym realnym zainteresowaniu kupców zagranicznych – głównie ze Wschodu. Oczywiście przedsiębiorstwa mające stałych klientów w Europie i poza, eksportują już od początku sezonu realizując umówione dostawy, ale udział takiego handlu jest nadal mniejszy niż „spontanicznego handlu”, jaki znamy z czasów przed embargiem. Realizuje się również wysyłki jabłek do Egiptu i innych krajów arabskich, ale z nieco mniejszą, jak informują handlowcy dynamiką niż w poprzednich sezonach.

Dziękuję za rozmowę!

Chcesz kupić/ sprzedać jabłka i gruszki lub inne płody rolne? Dodaj ogłoszenie na www.gieldarolna.pl!