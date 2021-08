Czereśnie, borówki, maliny i jabłka letnie - ceny owoców na Broniszach. / fot. shutterstock.com

Na Broniszach w sprzedaży nadal dostępne są czereśnie, choć ich ceny są bardzo zróżnicowane. Drogie są maliny. Spadły ceny jabłek odmiany Piros.

Krajowe czereśnie nadal w sprzedaży

- Na Rynku Bronisze jeszcze w ofercie producentów dostępne są czereśnie. Zarówno jakość, jak i cena bardzo zróżnicowana, za kilogram czereśni zapłacimy od 6 do 20 złotych. Producenci, którzy mają czereśnie spod osłon, kalibrowaną sprzedają ją drożej - informuje nas Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze.

Czereśnia dostępna jest zarówno w dużych opakowaniach, czyli skrzynkach plastikowych, jak i w mniejszych opakowaniach - skrzyneczki drewniane o pojemności 5 kg lub opakowania kartonowe 2 kg.

Cena borówki amerykańskiej w hurcie

- Jeżeli chodzi borówkę amerykańska to pełnia sezonu, ceny od 8 do 16 złotych za kilogram.

Niższe ceny w hurcie notują jabłka odmiany Piros

- W sprzedaży przeplatają się jabłka z ubiegłorocznych zbiorów, jak i tegoroczne, tzw. jabłka letnie. Aktualnie z nowych zbiorów dostaniemy Early Genewę, Pirosa, Papierówkę. Early Genewa kosztuje od 2 do 2,85 za kilogram, Piros od 2,30 do 3 złotych za kilogram. W dniu dzisiejszym (04.08) dla odmiany Piros notujemy spadek ceny o 12 procent. Nie mamy jeszcze w notowaniach odmiany Paula Red - wskazuje Kaszewiak.

Wysokie ceny malin na Rynku Bronisze

Sezon na maliny w pełni. Na rynku hurtowym ceny krajowych malin osiągają wysokie ceny.

- Maliny są w cenie od 25 do 36 złotych za kilogram, średnia cena to 32 złote za kilogram. Morele kosztują od 4 do 9 złotych za kilogram. Dostępne są już brzoskwinie w cenie od 3 do 6 złotych za kilogram - mówi Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze.