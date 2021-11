Ceny jabłek w hurcie: Lobo i cortland nadal najdroższe, Ligol powyżej 15 zł / Fot. materiały własne

- Na Broniszach towaru dziś dużo, kupców jak zwykle mało a ceny różne, jak kto ceni - relacjonuje nam sadownik handlujący w dniu dzisiejszym na Rynku Bronisze.

Lobo, Boskoopa i Cortland- jakie ceny na Broniszach?

W hurcie najlepsze ceny jak i zejście dotyczą odmiany Lobo, Cortland i Boskoop. Ładne i grube owoce sadownicy cenią od 25 do 30 zł za klatkę. Drobne sprzedawane jest przeważnie w cenie od 15 do 18 złotych.

Trudniej jest sprzedać odmiany Ligol, Szampion czy Jonagored. Ich ceny też są niższe. Grube owoce tych odmian cenione są od 15 do 20 złotych, drobne najchętniej kupowane jest za 10 zł ale udaje się sprzedać za 12 zł. Przeważnie gruby Ligol czy Szampion sprzedawany jest za 17 złotych.

- Sprzedaż dziś to jak się komu trafi, od bardzo wczesnych godzin sprzedających jest mnóstwo. Przyjechałem w okolicach 3 w nocy, do godziny 7 sprzedałem większość Cortlanda i Ligola. Został mi drobny Ligol, którego do 10 rano sprzedałem po 12 złotych. Są tu tacy, co sprzedali dziś jedynie po 5 klatek i stoją dalej. Kupców z Litwy było dziś nawet sporo, brali klatkę średniego Szampiona za 15 zł - relacjonuje nam jeden ze sprzedających dziś na Broniszach sadowników.

Jakie ceny gruszki w hurcie ?

W dniu dzisiejszym w godzinach porannych podaż gruszki Konferencja była duża a ceny wynosiły 75 złotych za skrzynkę grubej i ładnej gruszki. Sadownicy otrzymywali przeważnie 55 zł za średnią i około 40 zł za skrzynkę drobnej Konferencji.

