Ceny jabłek na sortowanie za niskie - sadownicy nie chcą kontynuować sprzedaży

Na rynku jabłek do sortowania ceny utrzymują się na stabilnym poziomie. Po Świętach Wielkanocnych nie doszło do obniżenia cen zakupu jabłek, jak to zapowiadało kilka podmiotów eksportujących. Natomiast wysokość stawek oferowanych za owoce nie jest zachęcająca do otwierania komór z jabłkami.

Popyt ze strony podmiotów kupujących nie jest na ten moment zbyt wysoki, podobnie jak ceny oferowane za owoce. Sadownicy oczekiwali lepszych cen po Wielkanocy jednak te pozostają na poziomie z początku kwietnia.

Póki co producenci wstrzymują się z upłynnianiem zapasów jabłek z kontrolowanej atmosfery. Ceny za owoce na jesieni były znacznie wyższe i korzystniejsze, niż te oferowane obecnie. Tym bardziej sadownicy niechętni są do sprzedaży w obliczu aktualnych cen, gdy ponieśli dodatkowe koszty jak choćby przechowanie.

Zastój w eksporcie w rejonie wareckim argumentowany jest spadkiem zainteresowania ze strony odbiorców oraz kiepską jakością jabłek na rynku. Przeważnie jabłka noszą uszkodzenia po gradzie.

W rejonie Warki Ligol, Szampion i Jonagored są w tej samej cenie 1,40 -1,30 zł/kg za kaliber 7-9 i 0,70-0,80 zł za rozmiar 6,5-7. Ceny za te odmiany od długiego już czasu nie zmieniają się. Jedynie za Ligola jeszcze przed Świętami zdarzały się ceny na poziomie 1,50 zł.

Gala Royal maksymalnie kupowana jest za 2,10zł, w większości jednak funkcjonuje cena 2 zł za rozmiar od 7do 9. Po 1,60 zł sortownie płacą za kaliber 6,5-7, drobna Gala w rozmiarze 6-6,5 kupowana jest za 1,20 zł i za 1zł kupowane są owoce w rozmiarze od 5,5 do 5. Niektóre podmioty nie są już zainteresowane zakupem Gali, ze względu na brak zainteresowanie ze strony rynku zbytu.

Idareda sprzedać można za1,00- 1,10 zł w rozmiarze od 7 do 9 i 0,80 zł za drobne owoce. Gloster kupowany jest przeważnie po 0,90 zł w standardowym kalibrze, drobne owoce wyceniane są od 0,70 zł za kilogram. Niektóre podmioty oferują nawet jedynie 0,60 zł za kilogram.

Gala Must nie cieszy się dużym popytem. Przedział cenowy zakupu tej odmiany wynosi od 1,40 zł do 1,60 zł za kaliber 7-9 i 0,90 zł do 1,20 zł za drobne w rozmiarze 6,5-7. Red Chief od 1,50 zł do 1,80 zł i za kaliber 6,5-7 od 0,80 zł do 1,20 zł za kilogram.

Ceny za Golden Deliciousa niezmienne. W większości oferowana cena wynosi 1,70 zł za kilogram owoców w kalibrze od 7 do 9. Oraz 1,10-1,20 zł za drobne w rozmiarze 6,5-7.

