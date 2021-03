Ceny jabłek na sortowanie: sadownicy wolą sprzedawać za wagę w skrzyni

Jakie ceny obecnie są oferowane za jabłka do sortowania?/ fot. shutterstock.com

Na przestrzeni ostatniego tygodnia ceny za jabłka na sortowanie w zasadzie nie uległy zmianom. Natomiast nadal słychać informacje, że sadownicy odwlekają otwieranie komór z kontrolowaną atmosferą, co z kolei nie jest na rękę podmiotom sprzedającym. Jakie ceny obecnie są oferowane za jabłka do sortowania?





Obecnie w okolicach Warki i Grójca w kalibrze 7-9 Idared na sortowanie kupowany jest po 1,10, i 0,80 zł za drobne owoce. Czerwone odmiany jak Szampion, Jonagored i Ligol grupy i firmy handlujące jabłkiem płacą po 1,40 za kaliber 7-9 i po 0,80 zł za jabłka poniżej tego rozmiaru.

Gloster na sortowanie bez zmian kupowany jest po 0,90 zł za kaliber od 7 do 9 i 0,70 zł za drobne jabłko. Nie zmieniły się także ceny za Prince i wynoszą 1,50 zł w rozmiarze 7-9 i 0,90 za drobne owoce.

Golden i Red Chief osiągają podobny pułap cenowy- po 1,80 zł za kaliber 7-9 i 1 zł do maksymalnie 1,20 zł za drobne jabłko.

Gala Must kupowana jest w zależności od jakości i regionu od 1,50 do 1,70 zł za kilogram , drobniejsze owoce w rozmiarze 6-7 wyceniane są od 0,90 zł do 1,10 zł/kg.

Największy popyt i zainteresowanie w kategorii jabłka na sortowanie nadal widać na Galę typu Royal czy Schniga. Za Gale paskowaną w rozmiarze od 7 do 9 podmioty kupujące płacą od 2 do 2,20 zł. 1,60 zł otrzymać można za rozmiar 6,5-7 i 1,20 za drobne w wielkości 6-6,5.

Według eksporterów na rynku nadal mało jest jabłka z kontrolowanej atmosfery, co jak wiadomo nie jest im na rękę.

- Sadownicy wstrzymują się ze sprzedażą z KA a ci co decydują się na otwarcie kontroli najczęściej oczekują sprzedaży i ceny jabłka za wagę w skrzyni. Panuje "moda zeszłoroczna", każdy oczekuje powtórki z ubiegłego sezonu. Sytuacja z zeszłego roku mocno namieszała na rynku a obecnie miesza w głowach - powiedział jeden z eksporterów.

Trzeba zauważyć, że w perspektywie ostatnich tygodni ceny pozostają na regularnym poziomie, ale widoczne jest większe zainteresowanie jabłkiem na eksport.

Według informacji podmiotów kupujących największy problem jeśli chodzi o jakość jabłka to obecność korka na Szampionie i Ligolu. Co niektóre podmioty informują już o problemie tak zwanej „czekolady” czyli oparzelizny powierzchniowej na jabłku z KA, widocznym między innymi na odmianie Prince.

Swoje jabłka możesz sprzedać na www.gieldarolna.pl