Ceny jabłek na sortowanie niskie, korzystniej wysypać owoce na przemysł?

W rejonie wareckim ceny jabłek deserowych z przeznaczeniem na sortowanie oscylują na bardzo niskim poziomie. Ceny są na tyle niskie, że wielu sadowników decyduje się na sprzedaż jabłek bezpośrednio na rynek przetwórczy.

W regionie wareckim grupy sortujące i podmioty handlujące jabłkiem oferują niskie ceny za jabłka deserowe. Obecny czas w porównaniu do ubiegłego roku, zupełnie nie daje możliwości zarobkowych producentom jabłek.

Najdared i Idared kupowane są za 0,60 zł w kalibrze od 7 do 9 i 0,50 zł za kilogram w rozmiarze od 6,5 do 7. Stabilne są ceny za Golden Deliciousa. W regionie wareckim wynoszą 1,50 zł za rozmiar 7-9; za kaliber 7-7,5 cena wynosi ok. 1,20 zł. Drobniejsze owoce - 0,80 zł za kilogram.

Niższe ceny notuje Jonagored. W połowie czerwca owoce tej odmiany kupowane były przez podmioty handlujące po 0,90 za jabłko 7+ i 0,70 zł za drobne. Aktualnie ceny wynoszą adekwatnie- 0,70 zł za kaliber 7+ i 0,60 zł za drobne jabłko.

Taniej także kupowany jest Szampion, Prince i Ligol - 0,80 zł/kg za kaliber 7+ i 0,60 zł za drobne owoce.

Owoce z odsortu wyceniane są na 0,20, rzadko kiedy na 0,25 zł/kg.

Taki poziom cen kompletnie nie zapewnia zwrotu kosztów wyprodukowania i przechowania jabłek poniesionych przez sadowników. Nie dziwi więc sytuacja, gdy wielu sadowników nie chcąc czekać na efekty sortowania, woli sprzedać swoje owoce bezpośrednio na przemysł.

Co prawda na rynku eksportowym zwiększone zainteresowanie zakupem jabłka, szczególnie czerwonych odmian, wykazuje Egipt, ale nie są to ilości na tyle duże, aby wpłynęły na wzrost cen i upłynnienie sprzedaży jabłek. Podobnie rozczarowująco ma się sytuacja zakupowa ze strony marketów, które obecnie biorą znikome ilości owoców z krajowego rynku.

