Ceny jabłek na sortowanie: eksporterzy mówią o spadku sprzedaży i słabej jakości

Podmioty handlujące jabłkiem notują spadek sprzedaży/fot. shutterstock.com

Na rynku jabłek od początku marca ceny stoją w miejscu. Podmioty handlujące jabłkiem notują spadek sprzedaży, dodatkowo coraz mocniej narzekają na kiepską jakość jabłek, nawet tych z kontrolowanej atmosfery.

Ceny jabłek na sortowanie w perspektywie ostatniego tygodnia w zasadzie nawet nie drgnęły w górę. Gdy jeszcze na początku miesiąca popyt na jabłka od sadowników był stabilny, tak obecnie z informacji podmiotów handlujących przebąkiwane są informacje o spadku sprzedaży jabłka na eksport. Dodatkowo eksporterzy narzekają na jakość jabłka, nawet tego z kontrolowanej atmosfery.

W okolicach Warki i Grójca w kalibrze 7-9 za Idared na sortowanie oferowane ceny wynoszą maksymalnie 1,10 zł/kg i 0,80 zł za drobne owoce. Po 1 zł kupowany jest Idared od 7 w okolicach Białej Rawskiej.

Za Prince otrzymamy cenę 1,40- 1,50 zł w rozmiarze 7-9 i 0,90 za drobne owoce. Niższe ceny notuje Golden na sortowanie oferty za owoce od 6,5 wynoszą 1,50 zł, miejscami 1,60 zł za kilogram. Szampion, Jonagored i Ligol grupy i firmy handlujące jabłkiem płacą maksymalnie po 1,40 za kaliber 7-9 i po 0,80 zł za jabłka poniżej tego rozmiaru.

Mniejszy popyt notowany jest na Galę odmian paskowanych. Za Gale paskowaną w rozmiarze od 7 do 9 podmioty kupujące płacą od 2 do 2,20 zł. Za rozmiar 6,5-7 ceny wynoszą 1,60 zł i 1,20 za drobne w wielkości 6-6,5. W rejonie Białej Rawskiej cena Gali od 6,5 w górę wynosi 1,80 zł.

Eksporterzy uważają, że na jesieni ceny jabłka wystartowały z wysokiego pułapu i nadal się na nim utrzymują. Sprzedaż jabłka na tym pułapie cenowym robi się dla eksporterów coraz trudniejsza.

Poza tym, według opinii sprzedaż może jeszcze bardziej ulec zmniejszeniu. Czemu niby ma tak być? Według handlowców wpływ na to ma między innymi kolejna fala covida obecna w Europie, co już teraz skutkuje mniejszym zainteresowaniem ze strony Holandii czy Belgii naszym jabłkiem niż tydzień temu. Dla eksporterów kurczy się także możliwość sprzedaży na rynek indyjski. Powodem jest wchodzące już na ten rynek świeże jabłko z krajowej produkcji. Dodatkowo w kwietniu w Egipcie rozpocznie się ramadan, który ma również mieć kluczowy wpływ na naszą sprzedaż do tego kraju. Handlowcy określają Egipt jako rynek zastępczy dla naszych jabłek po utracie rosyjskiego.

Wiele narzekań słychać także na temat jakości naszych owoców. Problemem jest obecność tzw. korka, czyli gorzkiej plamistości podskórnej, a także porażenie parchem przechowalniczym, czyli tzw. 'wtórniakiem', szczególnie na Goldenie. Golden w dużej części wysyłany jest m.in. na Egipt jak i na Kazachstan. Słabsza jakość skutkuje mniejszym zainteresowaniem ze strony tych odbiorców, co jest logicznym tłumaczeniem. Nikt nie chce kupować jabłka, które nie zniesie transportu i ponosić ryzyka straty. Oczywistym jest to, że polskim sadownikom nie brakuje jabłka o świetnej jakości. Zdaniem handlowców sadownicy nadal wstrzymują się z ich sprzedażą, a ilość owoców zamkniętych w komorach z kontrolowaną atmosferą podobno jest bardzo duża jak na obecną porę.

