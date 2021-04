Bronisze: Znacznie zdrożał kalafior z importu; wysokie ceny utrzymują pory

Mocno zdrożał kalafior, wysokie ceny utrzymują także importowane pory /fot. shutterstock.com

Choć ceny warzyw importowanych na Rynku Hurtowym Bronisze utrzymują względnie stabilny poziom cenowy, to w ostatni czasie mocno zdrożały kalafiory- o ponad 30% procent. O cenach zagranicznych warzyw mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Anna Kaszewiak ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze.

Jak poinformowała nas Anna Kaszewiak, ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze ceny warzyw z zagranicy utrzymują względnie stabilne ceny.

- Importowany bakłażan kosztuje obecnie od 4,30 do 5,50 za kilogram, bataty są w cenie od 6,35 do 8,00 złotych za kilogram. Brokuły kosztują od 6,40 do 7,75 kg, a cukinia kosztuje od 3,60 do 4,30 za kilogram - wylicz Kaszewiak.

Natomiast mocno zdrożał kalafior, wysokie ceny utrzymują także importowane pory.

- Ceny kalafiora z importu, w stosunku do ostatnich dni poszły do góry o około 31 procent. Aktualnie za sztukę zapłacimy od 7,00 do 10,00 złotych. Pory z importu nadal mają wysoką cenę od 2,75 aż do 9,00 złotych za kilogram. Zasadniczo o wyższej cenie decyduje jakość i kraj pochodzenia - mówi nam Anna Kaszewiak.

Potaniały z kolei ziemniaki z importu średnio o ponad 6 proc. Aktualnie zapłacimy za nie około 70 groszy za kilogram. Spadek ceny nie dotyczy młodych ziemniaków- zapłacimy za nie około 2,60 zł/kg.

Pozostałe warzywa bez większych skoków cenowych. Cena czosnku z importu waha się od 9,00 do 13,00 zł/kg. Kalarepka kosztuje od 1,90 do 2,20 za sztukę, kapusta biała od 1,00 do 1,33 za kilogram. Marchew z importu kosztuje od 1,54 do 3,50 za kilogram.

- Pomidory spod osłon są w cenie od 6,00 do 8,00 złotych za kilogram, przeciętna cena to 6,50, natomiast pomidorki koktajlowe kosztują od 14,00 do 18,00 złotych za kilogram - wskazuje ekspertka.

Sałaty z importu są w cenie od 2,30 do 3,30 za główkę. Sałata karbowana kosztuje od 2,30 do 3,30, masłowa od 2,75 do 3,20 za główkę a sałata lodowa od 3,50 do 4,50 za sztukę.

Seler naciowy kupimy od 2,50 do 3,00 złotych za sztukę , a rzodkiewkę od 1,25 do 2,00 za pęczek.

