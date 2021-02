Bronisze: Spadły ceny warzyw z importu i krajowych ogórków spod osłon

Rynek Hurtowy Bronisze nadal pełen jest warzyw importowanych, które dominują w ofercie handlowców/fot. shutterstock.com

Rynek Hurtowy Bronisze nadal pełen jest warzyw importowanych, które dominują w ofercie handlowców. Według informacji przekazanych przez Annę Kaszewiak, staniały zagraniczne bakłażany, cukinia, kalafiory. Natomiast wśród oferty krajowych warzyw spadki cenowe dotyczą między innymi ogórków spod osłon, selera i pora.

- Wśród warzyw z importu kilka gatunków zanotowało spadek cen o kilka procent. Dotyczą one bakłażanów, cukinii, kalafiorów i ogórków spod osłon. Obecnie za kilogram bakłażana zapłacimy od 6,50 do 7,50 (spadek ceny o 6,6%), cukinia kosztuje od 5,00 do 6,00 złotych za kilogram, kalafiory są w cenie od 4,50 do 6,00 złotych za sztukę - mówi w rozmowie z sadyogrody.pl Anna Kaszewiak, ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze.

Ogórki spod osłon kosztują od 8,00 do 10,00 złotych za kilogram, pomidorki koktajlowe od 8,00 do 15,00 złotych. Pory są w cenie od 7,00 do 9,00 złotych za kilogram.

- Dostępne są ziemniaki z importu młode są w cenie od 2,30 do 3,50 złotego za kilogram. Natomiast za kilogram brokułów zapłacimy dziś około 6,00 złotych. Czosnek z importu kosztuje od 10,00 do 13,00 złotych za kilogram - informuje Kaszewiak.

Spadki cen warzyw krajowych

- Jeżeli chodzi o warzywa krajowe to tu także niektóre gatunki warzyw notują spadek cen. Tańsze są tzw. ogórki gruntowe spod ogrzewanych osłon o około 14%. Ich cena z kilograma waha się od 15,00 do 20,00 złotych. Seler korzeniowy kosztuje od 1,50 do 2,00 złotych (spadek o 7,5%), potaniały także polskie pory, aktualnie za kilogram zapłacimy od 3,50 do 6,00 złotych.

Dostępne są w ofercie polskie pomidory malinowe spod osłon. Cena kilograma waha się od 16,00 do 20,00 złotych. Sałata karbowana i masłowa ten sam poziom cenowy od 3,00 do 3,75 za sztukę. Nie ma jeszcze polskiej rzodkiewki. Natomiast w ciągłej sprzedaży jest natka pietruszki, szczypiorek, dymka, koperek, czyli tzw. zielenina - mówi Anna Kaszewiak z Rynku Hurtowego Bronisze.

