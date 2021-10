Bronisze: Spadły ceny kalafiora w hurcie. Zdrożały krajowe ogórki/fot. shutterstock.com

- Trwa sezon na polskie warzywa, oferta producentów i handlowców na Ryku Bronisze nadal jest bardzo bogata i różnorodna - mówi serwisowi www.sadyogrody.pl Anna Kaszewiak, ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze.

Niższe ceny kalafiora w hurcie

- Na Rynku Bronisze w sprzedaży dostępne są krajowe bakłażany w cenie od 6 do 8 złotych za kilogram. Brokuły sprzedawane są w cenie od 2,50 do 3,50 za sztukę , kalarepka od 2 do 2,50 za sztukę. Kalafiory kosztują od 2 do 3 złotych za sztukę. Co więcej kalafiory notują w dniu dzisiejszym całkiem mocny spadek ceny, bo o 23 procent - mówi Anna Kaszewiak, ekspertka z Rynku Hurtowego Bronisze.

Mimo zmiennej pogody dostępna jest fasolka szparagowa od 6 do 10 złotych za kilogram. Cukinia kosztuje od 3,50 do 5,50 za kilogram, a kabaczki od 4 do 5,50 za kilogram. Z warzyw sezonowych jest jeszcze polska papryka. Czerwona i żółta papryka jest w cenie od 4 do 5,25 za kilogram. Zielona tańsza, od 3 do 4 złotych za kilogram.

Zdrożały rajowe ogórki i pomidory gruntowe

- Droższe o 20 procent są ogórki małosolne, dziś zapłacimy za nie od 10 do 13 złotych za kilogram. Wyższą cenę notują także ogórki spod osłon - wzrost ceny o prawie 6 procent. Za kilogram zapłacimy od 3,85 do 5 złotych - podkreśla Kaszewiak.

- Pomidory gruntowe kosztują od 1,50 do 2,85 za kilogram, wzrost ceny o 17,5 procenta, a sałata masłowa kosztuje od 1,85 do 3,75 za sztukę - tu także wzrost ceny, o 14 procent- wymienia.

Jakie ceny ziemniaków, marchewki i pietruszki?

Ziemniaki są w cenie od 66 groszy do 85 groszy za kilogram, odmiana Irga notuje trochę wyższa cenę od 80 groszy do 1 złotego. Odmiana Irys to ten sam pułap cenowy co Irga.

- Z warzyw pęczkowych mamy rzodkiewkę w cenie od 1,25 do 1,85 za pęczek, szczypiorek od 1 złotego do 1,30 za sztukę, koperek od 1,50 do 2,50 za sztukę oraz natkę pietruszki w cenie od 1,20 do 1,60 za pęczek - wskazuje Anna Kaszewiak.

- Krajowa marchew jest w cenie od 70 groszy do 1 złotego, marchew premium od 90 groszy do 1,15 za kilogram. Pietruszka korzeniowa kosztuje od 3,25 do 4,50 za kilogram, a seler korzeniowy od 1,60 do 2,50 za kilogram. Dostępny jest także jesienny szpinak w cenie od 5 do 6 złotych za kilogram - dodaje.

Jaka dostępność warzyw importowanych ?

W porównaniu do ubiegłych tygodni powolnym krokiem na Rynku Bronisze przybywa warzyw importowanych.

- W warzywach z importu w stałej ofercie są bataty, cena za kilogram waha się od 7 do 8 złotych. Dostępna jest cebula z importu w cenie od 1 złotego do 1,33 za kilogram oraz czosnek w cenie od 11 do 13 złotych za kilogram - wymienia ekspertka.

Według informacji Anny Kaszewiak, na Rynku Bronisze pojawiła się już w sprzedaży żółta i czerwona papryka z importu. Sprzedawcy oferują cenę od 4 do 5 złotych. Pomidorki koktajlowe kosztują od 12 do 15 złotych za kilogram . Ziemniaki z importu kosztują od 1 złotego do 1,30 za kilogram.

