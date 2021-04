Bronisze: spadają ceny krajowych ogórków, pomidorów i rzodkiewki

Na Rynku Hurtowym Bronisze krajowe warzywa notują spadki cen./fot. shutterstock.com

Na Rynku Hurtowym Bronisze krajowe warzywa notują spadki cen. Największe dotyczą ogórków, pomidorów i rzodkiewki. W jakich cenach sprzedawane są pozostałe warzywa?

Anna Kaszewiak, ekspertka ds. promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w rozmowie z portalem www.sadyogrody.pl poinformowała, że w ofercie sprzedających krajowe warzywa na Rynku Bronisze niektóre gatunki notują spadek ceny.

- Ogórki gruntowe spod osłon są tańsze o ponad 7 procent, aktualnie są w cenie od 6,00 do 7,00 złotych. Pomidory malinowe są w cenie od 11,50 do 13,00 złotych za kilogram, pomidory zwykłe od 9,50 do 11,00 złotych za kilogram, w tym przypadku jest to spadek ceny o prawie 9 procent. Spory spadek ceny bo o ponad 33 procent notuje rzodkiewka- obecnie kosztuje od 1,75 do 2,50 - mówi Anna Kaszewiak.

Brukselka kosztuje od 7,00 do 10,00 złotych za kilogram. Buraki są w cenie od 55 groszy do 1,00 złotego za kilogram, cebula biała od 85 groszy do 1,40 za kilogram, a czerwona od 1,40 do 2,00 złotych, cukrowa i czosnkowa od 1,10 do 2,00 złotych. Cykoria od 6,00 do 9,60 za kilogram, czosnek od 1,75 do 2,50 za główkę.

- Polskie pory nadal utrzymują wysoki przedział cenowy. To kolejny tydzień kiedy kosztują od 5,00 do 8,00 zł/kg. Kapusta biała z krajowych upraw sprzedawana jest w cenie od 1,00 do 1,30 za kilogram. Kapusta czerwona od 70 groszy do 90 groszy, pekińska od 3,50 do 4,50 za kilogram, natomiast włoska- od 2,30 do 2,75 za kg - wylicza ekspertka Rynku Bronisze.

Koperek jest w cenie od 1,85 do 2,00 złotych za pęczek. Marchew od 1,00 do 1,40 za kilogram, za marchew klasy Premium zapłacimy od 1,40 do 1,85 zł. Pieczarki są w cenie od 6,50 do 8,00 złotych za kilogram, pietruszka od 3,50 do 5,00 złotych za kilogram. Sałata karbowana kosztuje od 3,00 do 4,00 złotych za główkę, masłowa od 2,50 do 4,00 złotych.

- Za kilogram selera zapłacimy obecnie od 1,30 do 2,00 złotych. Szczypiorek kosztuje od 1,00 do 1,50 za pęczek, szpinak od 7,00 do 8,00 złotych. Natomiast ziemniaki kosztują od 47 groszy do 85 groszy za kilogram -podaje Anna Kaszewiak.

