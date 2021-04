Bronisze: Papryka z importu nadal bardzo droga. Ceny dochodzą do 23 zł/kg

Po Wielkanocy na Rynku Hurtowym Bronisze nastała mała rewolucja cenowa/ fot. shutterstock.com

Po Wielkanocy na Rynku Hurtowym Bronisze nastała mała rewolucja cenowa. Ceny niektórych warzyw z importu spadły w dół. O szczegóły zapytaliśmy Annę Kaszewiak, ekspertka ds. promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego.

Po świątecznej przerwie staniały niektóre rodzaje warzyw importowanych, w tym pomidory

Nadal bardzo droga jest papryka importowana, jej ceny wynoszą nawet 23 zł/kg

Jak informuje Anna Kaszewiak z Rynku Hurtowego Bronisze po wielkanocnej przerwie staniało kilka gatunków warzyw importowanych.

- Tańsze są kalafiory, średnio o 8 procent. Teraz za sztukę importowanego kalafiora zapłacimy od 8,50 do 12,00 złotych za sztukę. Pomidory z importu także tańsze o 12,5 %. Teraz za kilogram zapłacimy od 6,50 do 10,00 złotych. Znacznie staniały pory z importu. Ceny spadła o ponad 16 procent i obecnie kilogram porów kosztuje od 3,30 do 8,50 zł.

O wysokich cenach porów pisaliśmy w artykule Bronisze: Zdrożała kapusta pekińska i pory. Spadły ceny pomidorów.

Nieco tańsza jest także papryka kolorowa -czerwona i żółta, jednak proponowane ceny są nadal bardzo wysokie.

- Spadek ceny papryki notujemy na poziomie ponad 4 procent. Mimo tego spadku, cena kilograma tego warzyw nadal jest wysoka - od 21,00 do 23,00 złotych za kilogram. Tańsza jest papryka zielona, która kosztuje od 9,50 do 10,00 zł/kg - mówi Anna Kaszewiak, ekspertka z Rynku Bronisze.

Wysokie ceny papryki importowanej przekładają się na jeszcze wyższe jej ceny w sklepach detalicznych. Ceny papryki w zwykłych sklepach osiągają bardzo wysokie ceny - ponad 30 zł za kilogram.

- Droższe, choć niewiele, są brokuły. Teraz kilogram kosztuje od 12,50 do 14,00 złotych. Rzodkiewka także w górę o 12,5 %. Aktualnie kosztuje od 1,90 do 2,50 za pęczek, a pomidorki koktajlowe podrożały o 4,55%. Za kilogram pomidorków koktajlowych zapłacimy od 17,00 do 24,00 złotych - mówi ekspertka.

Pozostałe rodzaje warzyw oferowanych na Broniszach utrzymują stabilny poziom cenowy. Bakłażany kosztują od 5,00 do 6,00 złotych za kilogram, bataty od 6,35 do 8,00 złotych za kilogram, cukinia kosztuje od 4,60 do 5,50 zł/kg, czosnek od 10,00 do 13,00 złotych za kilogram.

- Kalarepka kosztuje od 1,90 do 2,20 za sztukę, kapusta biała z importu jest w cenie od 1,00 do 1,33 za kilogram, marchew od 1,45 do 1,75. Ogórki spod osłon są w cenie od 5,00 do 6,50 za kilogram, natomiast seler naciowy kosztuje od 3,00 do 3,50 za sztukę. Ziemniaki z importu są w cenie od 67 groszy do 1,00 złotego, a młode od 1,90 do 3,00 złotych za kilogram - wymienia Anna Kaszewiak, ekspertka ds. promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego.

Ofertę kupna lub sprzedaży warzyw znajdziesz na Giełdzie Rolnej.