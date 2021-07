Bronisze: Krajowa papryka po 11 zł/kg. Staniała cukinia, kalafior i ogórki

W hurcie tania jest cukinia, kabaczki i ogórki, wyższe ceny notuje krajowa papryka./fot.pixabay.com

Na Rynku Hurtowym Bronisze lista krajowych warzyw dostępnych w sprzedaży jest bardzo szeroka. W hurcie tania jest cukinia, kabaczki i ogórki, wyższe ceny notuje krajowa papryka.

Na Broniszach niższe ceny notuje krajowa cukinia, kabaczki i ogórki

Fasolka szparagowa jest w cenie od 3 do 5 złotych

Krajowa papryka kosztuje nawet 11 zł/kg

- Na Rynku Hurtowym Bronisze lista dostępnych warzyw z krajowych upraw aktualnie jest bardzo szeroka. W zasadzie notujemy wszystkie gatunki warzyw poza typowo jesiennymi jak brukselka. Bakłażany są w cenie od 3,50 do 4,50 za kilogram. Botwinka w pęczku kosztuje od 2 złotych do 2,50 za sztukę. Za bób zapłacimy od 6 do 8 złotych. Nieco podrożały brokuły, średnio o 10 procent. Za sztukę zapłacimy od 2,25 do 3,50 zł - mówi Anna Kaszewiak, ekspertka Rynku Hurtowego Bronisze.

Niskie ceny notuje cukinia i fasolka szparagowa, dostępność jest wysoka

- Aktualnie niskie ceny notuje cukinia, a więc jest to idealna pora na jej przetwarzanie. Kilogram kosztuje od 1,50 do 3,50 złotego. Niską cenę notują również kabaczki. Ich cena waha się od 1,25 do 2 złotych za kilogram - wymienia Anna Kaszewiak.

- Podobnie jak cukinii, stosunkowo niskie ceny notują krajowe ogórki. Cena w zależności od jakości i wielkości. Im mniejsze tym droższe. Za kilogram większych ogórków zapłacimy od 1,25 zł za kilogram. Te małe i drobne ogórki kosztują ok. 3 złotych. Jak ogórki to i chrzan. Za kilogram chrzanu zapłacimy od 6 do 8 złotych. Ogórki spod osłon kosztują od 1,50 do 2,50 za kilogram - podaje ekspertka.

Sezon warzyw kapustnych jest w pełni, jakie ceny za kalafiora i kapustę?

- Trwa sezon kalafiorowy, za sztukę zapłacimy od 2 do 3 złotych, kalarepka kosztuje od 1,50 do 1,80 za sztukę. Duży wybór kapust. Młoda, biała kapusta kosztuje od 2 do 3 złotych za sztukę, pekinka od 2,30 do 3 złotych za kilogram, włoska od 1,50 do 2,50 za kilogram. Aktualnie dość wysoką cenę notuje koperek gruntowy- od 1,75 do 2,20 za pęczek - wskazuje Kaszewiak.

Na Broniszach cebula ze szczypiorkiem kosztuje od 1,50 do 2,50 za pęczek, za białą młodą cebulę trzeba zapłacić od 2 do 3 złotych za kilogram. Ziemniaki Irga są w cenie od 1,33 do 2 złotych, przeciętna 1,66, pozostałe odmiany od 1,20 do 1,50 za kilogram.

Krajowa papryka czerwona i żółta kosztuje od 8 do 11 zł/kg

- W sprzedaży hurtowej oprócz zielonej także kolorową paprykę z polskiej produkcji. Papryka kolorowa (czerwona i żółta) kosztuje od 8 do 11 złotych za kilogram, zielona znacznie tańsza od 3,50 do 5 złotych. Fasolka szparagowa jest w cenie od 3 do 5 złotych za kilogram. Pomidory malinowe kosztują od 3 do 5 złotych za kilogram, a zwykłe czerwone od 3 do 3,75 zł - mówi Anna Kaszewiak.

- Nie notujemy już porów w kilogramach, tylko młode na sztuki. Za sztukę zapłacimy od 1,20 do 2,50. Powoli kończy się sezon na szparagi zarówno zielone jak i białe. Jeszcze są dostępne, ale my już ich nie notujemy. Szpinak kosztuje od 7 do 9 złotych za kilogram. Są też słoneczniki, cena za sztukę to 2,85 do 3,50, przeciętna 3 złote - wymienia ekspertka.