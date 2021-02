Bronisze: Jakie ceny i dostępność warzyw w hurcie?

Na Rynku Hurtowym Bronisze z importu dostaniemy całą gamę warzyw/fot. shutterstock.com

Na Rynku Hurtowym Bronisze z importu dostaniemy całą gamę warzyw, które ze względów klimatycznych w Polskich uprawach nie są jeszcze dostępne. O cenach i dostępności warzyw opowiedziała Anna Kaszewiak z Rynku Hurtowego Bronisze.

- Jeżeli chodzi o warzywa krajowe spod osłon to nasi producenci i handlowcy mają w ofercie zarówno ogórki spod osłon krótkie, tzw. ogórki gruntowe oraz pomidory. Pomidory na razie tylko malinowe, na razie nie mamy polskiego zwykłego pomidora - mówi Anna Kaszewiak z Rynku Hurtowego Bronisze.

Ogórki gruntowe spod osłon notują jak na razie wysoką cenę, która się utrzymuje. Za kilogram takiego ogórka zapłacimy od 28 do 32 złotych, przeciętna cena to 31 złotych. Ogórki krótkie spod osłon są w cenie od 9,50 do 12 złotych za kilogram, przeciętna cena kilograma to 11 złotych.

Pomidory malinowe są w cenie od 17 zł do 20 złotych za kilogram, przeciętna cena to 19 złotych. W ofercie sprzedawców na razie nie ma polskiego zwykłego pomidora.

- Natomiast z importu mamy różne rodzaje pomidorów zarówno te zwykłe jak i malinowe. Cena kilograma pomidorów importowanych kształtuje się na poziomie od 3,50 zł do 12 złotych. Tak duża rozbieżność cenowa wynika z wielu czynników, między innymi z kraju pochodzenia towaru, rodzaju pomidorów (malinowe notują wyższe ceny). Pomidory z importu pochodzą głównie z Turcji, Maroka , Hiszpanii , Belgii i Holandii. Największy udział w tej chwili w rynku ma pomidor turecki - mówi Kaszewiak.

Dostępne są też pomidory koktajlowe, cena kilograma waha się 8 do 15 złotych, przeciętna około 13,50.

- Poza tym z importu dostaniemy całą gamę warzyw, które ze względów klimatycznych są u nas jeszcze nie dostępne. Dostępne są bakłażany w cenie od 6 zł do 7 złotych, brokuły od 6,50 do 7 złotych za kilogram, cukinia od 6 do 7 złotych, kalafiory od 5 zł do 7 złotych za sztukę. Kalarepka od 1,90 zł do 2,30 za sztukę. Cena papryki kształtuje się na poziomie 7,50 za kilogram kolorowej (czerwona, żółta) i 8,50 za kilogram papryki zielonej - wylicza ekspertka.

- Podrożały pory zarówno te z produkcji krajowej jak i z importu. Za kilogram importowanych zapłacimy około 9 złotych, krajowych około 6 złotych. Powodem są problemy z wykopem pora, bardzo niskie temperatury i przemrożona gleba - dodaje.

Z nowalijek krajowych dostępne są różne rodzaje sałat (masłowa i karbowana).Przeciętna cena 1 główkę to 3,60 zł.

- Sałata z importu karbowana kosztuje 3 złote za sztukę, lodowa 2,75 do 3 złotych za sztukę a masłowa od 2 do 3 złotych, przeciętna cena 2,40 zł za główkę. Nie ma jeszcze polskiej rzodkiewki. Importowana jest w cenie od 1,50 do 2 złotych za pęczek - mówi.

W stałej ofercie polskich producentów jest natka pietruszki, koperek, szczypiorek, kiełki warzyw -brokuł, lucerny, groszku zielonego, pora, buraka oraz zioła takie jak bazylia, tymianek, rozmaryn, cząber, mięta).

Jak informuje Anna Kaszewiak mróz znacząco wpływa na zmniejszony ruch i handel na Rynku Bronisze.

- Nie działają stragany uliczne, a sklepy na bazarkach kupują towar na bieżąco. Wiadomo, że przy tak niskich temperaturach handel jest ograniczony, a zakupy mniejsze - podsumowuje Anna Kaszewiak.

