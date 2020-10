Bronisze: Jaka cena gruszek Konferencja i Lukasówka? (analiza)

Na Rynku Hurtowym w Broniszach duży wybór gruszek/ fot.shutterstock.com

- Na Rynku Hurtowym w Broniszach panuje duży wybór gruszek. W ofercie producentów jak i handlowców dominują znane i sprawdzone odmiany jak Konferencja, Lukasówka, Paten, Generał Leclerc. Kupujący mogą także znaleźć inne odmiany, między innymi Hortensję i Xenię - poinformowała portal www.sadyogrody.pl Anna Kaszewiak, ekspertka ds. promocji i komunikacji Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego.

- Cena gruszki odmiany Hortensja aktualnie dochodzi do 4 złotych za kilogram. Od jakiegoś czasu na Rynku Hurtowym w Broniszach pojawia się też odmiana Xenia, która nie jest jeszcze tak popularna, ale posiada idealne walory smakowe. Przeciętna cena kilograma gruszek odmiany Xenia to 3,00 złote -podaje Anna Kaszewiak.

W sprzedaży nadal dostępne są najpopularniejsze odmiany gruszek czyli Konferencja i Lukasówka.

Porównanie cen odmian gruszek Konferencji i Lukasówki w miesiącach wrzesień i październik 2019 i 2020 r.

- Pierwsze notowanie Lukasówki w 2019 r rozpoczęliśmy 25 września 2019, cena za kilogram kształtowała się na poziomie od 2 do 3 złotych (przeciętna 2,75) i ten sam poziom cenowy utrzymał się przez okres września i października 2019. W 2020 roku pierwsze notowania cenowe dla Lukasówki rozpoczęliśmy 21 września 2020, czyli o 4 dni wcześniej niż 2019 roku - informuje Anna Kaszewiak.

Cena kilograma gruszek odmiany Lukasówka od września do chwili obecnej utrzymuje się na stałym poziomie, minimalna 2,75, maksymalna 3,50, przeciętna 3 złote za kilogram.

Natomiast odmiana Konferencja od 2 września do 13 września 2019 miała przeciętną cenę 3 złote za kilogram, od 16 do 27 września przeciętna cena kształtowała się na poziomie 2,75 zł za kilogram, a od 30 września do 18 października wynosiła 3 złote za kilogram, d 21 do 31 października była o 50 groszy wyższa i wynosiła 3,50 zł za kilogram.

- W tym roku na początku sezonu przeciętna cena kształtowała się na poziomie 3,50 zł za kilogram (od 2 do 4 września ). Od 7 do 14 września cena za kilogram Konferencji wynosiła 3,75 zł, a od 15 do 30 września było to już 3,00 złote za kilogram. W miesiącu październiku cena Konferencji była stabilna, przeciętna cena kilograma to 3,00 złote za kilogram - mówi Anna Kaszewiak z podwarszawskiego Rynku Hurtowego.